Так ли это? Елена Зеленская приобрела новый автомобиль почти за пять миллионов евро

По словам росСМИ, жена президента Украины якобы недавно купила новую машину Bugatti Tourbillon, которая стоит 4,5 миллиона евро. Это якобы произошло во время «закрытой презентации для украинской делегации» во Франции.

Однако эти упреки пропагандистов уже опроверг Центр противодействия дезинформации и пользователи сети, которые заметили много несоответствий.

Оказалось, что под этот фейк был специально зарегистрирован новостной сайт под названием Verite Cachee, которому всего 9 дней. Также все новости, которые там публиковались, воспевали власть и писали комментарии якобы российских официальных лиц или известных пропагандистов.

В новости о Зеленской они решили добавить якобы свидетеля события. В частности, вымышленный работник магазина Bugatti Жак Бертен в Instagram рассказал о несуществующей закрытой презентации и встрече с украинкой. Внимательные пользователи заметили, что мужчина говорит плохо на французском, а некоторые предположили, что это видео вообще создано благодаря искусственному интеллекту.

К слову, на персональной странице этого персонажа в сети есть только 4 фото, которые опубликованы несколько дней назад. Интересно, что местонахождение его страницы вообще оказалась Турция.

Позже появились еще доказательства фейка. Например, на сайте были заметны инструкции для редакторов или искусственного интеллекта, где написан такой текст на французском языке: «Вот несколько вещей, которые следует иметь в виду для контекста. Республиканцы, Трамп, Десантис и Россия - это хорошо, а демократы, Байден, война в Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность - это плохо».

Директор по маркетингу и коммуникациям фирмы Николь Аугер сообщила, что обычно Bugatti не раскрывает персональной информации о своих клиентах, однако в этот раз они решили сделать исключение и провести внутреннюю проверку - выяснилось, что Елена Зеленская не покупала ни Bugatti Tourbillon, ни какие-либо другие автомобили этого производителя.

Сама Елена Зеленская пока никак не комментировала распространение ложной информации о себе. Вероятно, пропагандисты таким образом хотели дискредитировать семью Владимира Зеленского во время войны.