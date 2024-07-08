Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: время победить врагов – сразу три планеты в помощь

На этой неделе представители всех знаков Зодиака будут иметь энергетическую подпитку, причем довольно мощную. Противодействовать токсичным людям станет гораздо проще обычного. Это говорит о том, что настало время, победить своих врагов, но только не нужно играть в их же игру и пользоваться их же оружием, предупреждают эксперты DailyHoro.

Овен

Овнов ждут новые открытия и позитивные события. О их масштабах судить заранее сложно, но новизна будет почти точно. Главное - не бояться принимать все новое: новых людей, новые дела, новые желания. Можно и даже нужно быть чуточку прагматичнее - нет ничего плохого в том, чтобы осторожно вклинивать в свой рабочий график встречи с близкими и друзьями, не нарушая баланса работы и отдыха.

Телец

"Если хочешь помочь себе, помоги сначала другому", - именно таким должен быть девиз Тельцов в эти семь дней. Взаимная поддержка и помощь близким и друзьям - залог успеха, причем в долгосрочной перспективе. Звезды и планеты не всегда будут такими созидательными, как сейчас, но добрые дела Тельцов помогут им в будущем сгладить возможный негатив и остаться на плаву.

Близнецы