У астрологов уже есть ответ на вопрос о том, какой будет предстоящая неделя июля. А она будет очень и очень благоприятной - Меркурий и Венера все еще в хорошем настроении, а чуть позднее к ним подключится и Марс.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: время победить врагов – сразу три планеты в помощь
На этой неделе представители всех знаков Зодиака будут иметь энергетическую подпитку, причем довольно мощную. Противодействовать токсичным людям станет гораздо проще обычного. Это говорит о том, что настало время, победить своих врагов, но только не нужно играть в их же игру и пользоваться их же оружием, предупреждают эксперты DailyHoro.
Овен
Овнов ждут новые открытия и позитивные события. О их масштабах судить заранее сложно, но новизна будет почти точно. Главное - не бояться принимать все новое: новых людей, новые дела, новые желания. Можно и даже нужно быть чуточку прагматичнее - нет ничего плохого в том, чтобы осторожно вклинивать в свой рабочий график встречи с близкими и друзьями, не нарушая баланса работы и отдыха.
Телец
"Если хочешь помочь себе, помоги сначала другому", - именно таким должен быть девиз Тельцов в эти семь дней. Взаимная поддержка и помощь близким и друзьям - залог успеха, причем в долгосрочной перспективе. Звезды и планеты не всегда будут такими созидательными, как сейчас, но добрые дела Тельцов помогут им в будущем сгладить возможный негатив и остаться на плаву.
Близнецы
Близнецам важно помнить, что время, возможности и слова никогда не возвращаются. На этой неделе будет много приятных моментов, так что стоит воспользоваться каждым из них, выжав из всех них максимум возможного. Откладывать на потом какую-то серьезную работу точно не стоит. Нужно делать все сейчас - когда есть такая возможность, желание, энергия. Бездействие чревато денежными и репутационными потерями.
Рак
Представителям данного знака Зодиака нужно помогать другим людям. Ракам стоит помнить о том, что не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика. Если кто-то не говорит даже банальное спасибо за протянутую руку, то такого человека нужно вычеркнуть из списка тех, кому стоит помогать в будущем. Вообще в такое волшебное время лучше смотреть на мир через призму оптимизма. Если случится что-то нехорошее, это не будет иметь большого веса.
Лев
У Львов в период с 8 по 14 июля будет выбор: следить за происходящим как сторонний наблюдатель или сыграть главную роль в определенных жизненных поворотах. И тот и другой варианты не будут какими-то плохими или неправильными. Нужно помнить, что у любой монеты две стороны. Один выбор может быть плохим сейчас, но иметь хорошие последствия позже, либо наоборот - хорошим сейчас, но с не самыми приятными последствия потом.
Дева
Энергетика планет невероятно благоприятна для новых знакомств и попыток выхода из зоны комфорта в любой сфере. Если Девы сейчас пребывают в отношениях на расстоянии, то они станут более крепкими. Важно быть честными с тем человеком, который любим Девами и находится от них дальше, чем хотелось бы. На горизонте могут возникнуть новые возможности в сфере бизнеса и работы. Нужно смотреть в оба и быть готовыми ко всему.
Весы
У Весов будет немало неприятных на первый взгляд событий, но при более детальном рассмотрении они окажутся весьма позитивными. Самое главное - не торопиться с выводами. Еще у Весов может появиться весьма не иллюзорное чувство безмятежности. Эта неделя для них будет наполнена добротой, любовью, позитивом и счастьем. Она идеально подходит для отпуска, поездок, релаксации.
Скорпион
Скорпионам стоит помнить о том, что эта неделя идеально подходит для амурных приключений и новых деловых знакомств. К сожалению, второго шанса произвести первое впечатление не будет. Нужно выглядеть везде и всегда на десять из десяти. В работе и делах важно ковать железо пока горячо. Безделье сейчас не будет катастрофическим, но в будущем можно будет пожалеть о невыполненных задачах.
Стрелец
У Стрельцов обострится их врожденный дар убеждения. Им станет куда проще уговорить любого человека на что-то важное. Это можно применить в любви, а можно применить в деловой сфере, чтобы склонить на свою сторону нового клиента или уговорить начальство на повышение зарплаты. Также стоит помнить одну простую истину о том, что порой достаточно просто изменить свое отношение к проблемам, чтобы решить их.
Козерог
Козерогов будут ждать изменения во всех сферах, причем о многих из них окружающие своевременно их предупредят. Нужно слушать советы и "предсказания" близких людей. Козерогам сейчас нужно сделать ставку на выполнение своих должностных обязанностей и выполнение данных ранее обещаний. Это поможет им повысить своё влияние и существенно укрепить положительную репутацию в коллективе.
Водолей
Водолеев ждет ряд дел, результат которых слишком непредсказуем и зависит от множества переменных. Это не значит, что сейчас представителей данного знака ждет хаос и неразбериха. Они смогут решить задачи любой сложности и выйти сухими из воды. Стоит отметить, что ранее закрытые двери могут распахнуться перед ними безо всякой причины. За это астрологи советуют сказать спасибо Меркурию.
Рыбы
Рыбам стоит постараться решить все самые важные задачи. Важно не рассказывать никому о своих планах и не браться за несколько задач сразу. Также сейчас лучше не осуждать окружающих, дабы не быть осужденными самим. Вселенная будет отзеркаливать поведение Рыб. Доброта и щедрость приведут к тому, что окружающие также станут более добрыми по отношению к самим Рыбам. Это лучшее время для поисков успеха и попыток найти любовь.