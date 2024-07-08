Какая альпинистка? Нелепая реклама новой услуги привела жителей Таллинна в замешательство

К нам в редакцию обратился житель Таллинна, который в одном из столичных автобусов наткнулся на курьезную рекламу новой услуги Telia. «Удивил текст рекламы на русском языке. Можно же было хотя бы Google переводчик использовать?» - пишет Сергей.

К своему письму он добавляет фотографии флаеров, где с одной стороны приведен рекламный текст на эстонском языке, а с другой - на русском. Все бы ничего, только оригинал и перевод сильно отличаются, вызывая не только улыбку, но и недоумение.

Пока на эстонском языке написано: «Lasnamäe eripakkumine» (в переводе - «Специальное предложение Ласнамяэ»), на другой стороне рекламного флаера нелепый, если можно так его назвать, перевод этой же фразы на русский - «Хороший ласна альпинистка!»

Мы сразу же обратились в Telia за комментарием, чтобы выяснить, был ли это продуманный рекламный ход или это все-таки человеческая ошибка. «Спасибо, что заметили! Это ошибка, мы исправим ее при первой возможности», - быстро ответила нам руководитель отдела коммуникаций Telia Хелен Хендриксон.

Обычно у Telia всегда были очень хорошие переводы на русский язык, возможно, их переводчик просто ушел в отпуск?

Что ж, интересно, как Telia будет исправлять уже по всему городу разлетевшуюся рекламу, но, с другой стороны, даже такая нелепая ошибка сыграла компании на руку: русскоговорящее население Таллинна уж точно обратило на рекламу внимание.