Марго Робби ждет первенца: появились первые фото беременной актрисы

Для прогулки на лодке по озеру Комо Марго выбрала наряд, подчеркнувший ее округлившийся живот. Муж звезды фильмов «Барби» и «Однажды в… Голливуде» помог ей спуститься на борт судна. Было заметно, что 34-летняя Робби передвигалась осторожно, придерживая живот.

После публикации трогательных снимков зарубежная пресса обратилась к паре за комментариями, но лишь услышала, что они пока не хотят говорить о скором пополнении в семье. Фото ЗДЕСЬ!

Марго и Том познакомились в 2013 году, а через три года поженились. Влюбленные вместе основали продюсерскую компанию и работали над такими проектами, как «Тоня против всех», «Барби» и другими.