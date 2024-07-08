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Марго Робби ждет первенца: появились первые фото беременной актрисы

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Марго Робби с мужем Томом Акерли готовятся стать родителями. Это выяснили папарацци, заснявшие пару на отдыхе.

Для прогулки на лодке по озеру Комо Марго выбрала наряд, подчеркнувший ее округлившийся живот. Муж звезды фильмов «Барби» и «Однажды в… Голливуде» помог ей спуститься на борт судна. Было заметно, что 34-летняя Робби передвигалась осторожно, придерживая живот.

После публикации трогательных снимков зарубежная пресса обратилась к паре за комментариями, но лишь услышала, что они пока не хотят говорить о скором пополнении в семье. Фото ЗДЕСЬ!

Марго и Том познакомились в 2013 году, а через три года поженились. Влюбленные вместе основали продюсерскую компанию и работали над такими проектами, как «Тоня против всех», «Барби» и другими.

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