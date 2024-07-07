Долго ждать не придется! Стало известно, когда пройдет Õllesummer 2025!

Организаторы поблагодарили своих посетителей, партнеров и сотрудников вскоре после закрытия ворот фестиваля. Учредители грандиозного события оценили 30-й юбилейный фестиваль как оглушительный успех и пообещали, что Õllesummer еще вернется.

«Как только мы немного отдохнем, мы начнем собирать кости фестиваля следующего года», - сказал Стен-Эрик Янтсон, главный организатор Õllesummer. «Вернуть такого большого гиганта в новом формате было непростой задачей, но я думаю, что мы хорошо справились с ней. В следующем году мы с нетерпением ждем новых поклонников и старых друзей», - добавил Янтсон.

«Как только мы немного отдохнём, начнём составлять программу фестиваля на следующий год. Возвращение такого крупного мероприятия в новом формате было огромным вызовом, но, думаю, мы справились на отлично», -сказал главный организатор.

И действительно, радостную новость долго ждать не пришлось! Уже днём 7 июля были объявлены даты проведения Õllesummer в 2025 году.

В видеоинтервью изданию Янтсон сообщил, что следующий Õllesummer пройдёт с 30 июля по 2 августа. «До этого состоится национальное сокровище - праздник песни», - рассказал о планах Стен-Эрик.

На девяти сценах Õllesummer выступило более 70 артистов. За четыре дня пришли десятки тысяч посетителей, но точное число станет известно в ближайшее время.

Самыми многолюдными концертами фестиваля оказались концерт группы Scooter в первый день и заключительный концерт Томми Кэша. Полностью оправдали себя и все остальные сцены с различными музыкальными жанрами, которые почти всегда были заполнены слушателями.

Популярностью пользовались и другие развлекательные зоны, такие как сауна-зона, Тиволи и детская зона, а также площадки с разными национальными кухнями и фудтраками.