Американская поп-певица провела вечер с друзьями в одном из нью-йоркских клубов. Она не только показала новую пассию, но и вспомнила, что ей довелось пережить за последний год, пишет Фокус.
Фото ⟩ 65-летняя Мадонна показала нового молодого бойфренда
Американская поп-икона Мадонна не изменяет себе и выбирает партнеров, которые гораздо моложе, чем она. На своей странице в Instagram она поделилась снимками, где продемонстрировала весьма неоднозначные кадры в компании молодого темнокожего парня, имя которого пока не называется.
Серия снимков была сделана в отеле The Standard High Line Hotel в Нью-Йорке, куда артистка вместе с друзьями приехала развлечься на вечер. На ней был ярко-красный топ и такого же цвета брюки. Свой образ она дополнила красными кожаными полуперчатками, такого же цвета ковбойскими сапогами и большим количеством браслетов и цепочек.
Знаменитость особенно часто позировала со статным незнакомцем, а на одном из фото он положил руку ей на грудь, когда они полулежали на черном кожаном диване.
Имени мужчины Мадонна не разглашает. Вместо этого в подписи она поразмышляла о годовщине своего чудесного исцеления.
«Сегодня год назад я только что вернулась домой из больницы после того, как пережила опасную для жизни болезнь. Я едва могла стоять на заднем дворе с одним бенгальским огнем. Я чудесным образом выздоровела и провела потрясающий год. Спасибо тебе, Господи. Жизнь прекрасна!», - написала звезда.
Поп-звезда была доставлена в больницу 24 июня 2023 года после того, как ее обнаружили без сознания в результате, как позже выяснилось, серьезной бактериальной инфекции.
Артистку поместили в отделение интенсивной терапии, где ее пришлось реанимировать с помощью «Наркана». Этот препарат традиционно используется для лечения людей, перенесших передозировку опиоидами. Его также применяют и в случаях, если у человека септический шок.
Позже Мадонна рассказала, что впала в медикаментозную кому, поскольку боролась за свою жизнь, несмотря на легочную и почечную недостаточность.
Одной из причин этого называли переутомление Мэдж, которая активно готовилась к праздничному туру по случаю 40-летия ее творческой деятельности. Он должен был начаться 15 июля 2023 года в канадском Ванкувере, однако его перенесли на три месяца из-за проблем со здоровьем у звезды.
На своем шоу в Бруклине Мадонна сказала, что у нее «легкие не работают» и «почки отказывают», и заявила, что вероятность того, что она не выживет, составляет 40%.
Несмотря на пережитое, артистка отработала тур, который завершился 4 мая масштабным бесплатным концертом на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Он собрал колоссальные 1,6 миллиона поклонников. По данным Economic Times, этот концерт теперь считается крупнейшим автономным концертом всех времен.