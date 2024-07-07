Фото 65-летняя Мадонна показала нового молодого бойфренда

Американская поп-икона Мадонна не изменяет себе и выбирает партнеров, которые гораздо моложе, чем она. На своей странице в Instagram она поделилась снимками, где продемонстрировала весьма неоднозначные кадры в компании молодого темнокожего парня, имя которого пока не называется.

Серия снимков была сделана в отеле The Standard High Line Hotel в Нью-Йорке, куда артистка вместе с друзьями приехала развлечься на вечер. На ней был ярко-красный топ и такого же цвета брюки. Свой образ она дополнила красными кожаными полуперчатками, такого же цвета ковбойскими сапогами и большим количеством браслетов и цепочек.

Знаменитость особенно часто позировала со статным незнакомцем, а на одном из фото он положил руку ей на грудь, когда они полулежали на черном кожаном диване.

Имени мужчины Мадонна не разглашает. Вместо этого в подписи она поразмышляла о годовщине своего чудесного исцеления.

«Сегодня год назад я только что вернулась домой из больницы после того, как пережила опасную для жизни болезнь. Я едва могла стоять на заднем дворе с одним бенгальским огнем. Я чудесным образом выздоровела и провела потрясающий год. Спасибо тебе, Господи. Жизнь прекрасна!», - написала звезда.