42-летний принц Уэльский вызвал восторг поклонников, когда его заметили катающимся на электросамокате по Виндзорскому поместью. Видео прогулки Уильяма стало вирусным. Неясно, когда была снята эта запись, но клип был выложен в TikTok в четверг.
Где шлем? ⟩ Принца Уильяма засняли на самокате, катающимся по Виндзорскому замку
Принц Уильям катался по королевскому дворцу на электрическом самокате. Он был одет в белую рубашку, черные брюки и солнцезащитные очки. Еще в прошлом году сообщалось, что Уильям приобрел транспорт, чтобы более эффективно передвигаться по территории Виндзорского поместья.
Самокат позволяет ему ускорить 10-минутную поездку из коттеджа Аделаида, где он живет с Кейт Миддлтон и тремя детьми, в Виндзорский замок, чтобы навестить своего отца, короля Карла.
«Это просто имеет смысл. Он мчится к замку, когда ему нужно увидеть короля», - рассказал источник изданию.
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¿Será que le llamó el Rey 👑? Un turista captó al Príncipe William, quien se desplazaba a toda velocidad en su scooter. Por #javierpoza 📹RRSS♬ original sound PozaInforma
«От его дома в коттедже Аделаиды до Виндзорского замка две или три мили в обе стороны, поэтому на самокате это легче, чем на машине или пешком», - говорит источник.
Резиденция площадью 655 акров также включает гольф-поле и бывший дом принца Гарри и Меган Маркл - Фрогмор-Хаус. Принц Уильям также является поклонником мотоциклов. В 2015 году Миддлтон спросили о тогдашнем увлечении ее мужа во время визита в Данди.
«Он все еще ездит на нем. Меня всегда охватывает ужас, когда он выезжает. Я в ужасе», - сказала Кейт изданию Vanity Fair. «Надеюсь, мне удастся уберечь Джорджа от этого», - поделилась переживаниями Миддлтон.