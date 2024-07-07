Где шлем? Принца Уильяма засняли на самокате, катающимся по Виндзорскому замку

Принц Уильям катался по королевскому дворцу на электрическом самокате. Он был одет в белую рубашку, черные брюки и солнцезащитные очки. Еще в прошлом году сообщалось, что Уильям приобрел транспорт, чтобы более эффективно передвигаться по территории Виндзорского поместья.

Самокат позволяет ему ускорить 10-минутную поездку из коттеджа Аделаида, где он живет с Кейт Миддлтон и тремя детьми, в Виндзорский замок, чтобы навестить своего отца, короля Карла.

«Это просто имеет смысл. Он мчится к замку, когда ему нужно увидеть короля», - рассказал источник изданию.

@pozainforma ¿Será que le llamó el Rey 👑? Un turista captó al Príncipe William, quien se desplazaba a toda velocidad en su scooter. Por #javierpoza 📹RRSS ♬ original sound PozaInforma

«От его дома в коттедже Аделаиды до Виндзорского замка две или три мили в обе стороны, поэтому на самокате это легче, чем на машине или пешком», - говорит источник.

Резиденция площадью 655 акров также включает гольф-поле и бывший дом принца Гарри и Меган Маркл - Фрогмор-Хаус. Принц Уильям также является поклонником мотоциклов. В 2015 году Миддлтон спросили о тогдашнем увлечении ее мужа во время визита в Данди.

«Он все еще ездит на нем. Меня всегда охватывает ужас, когда он выезжает. Я в ужасе», - сказала Кейт изданию Vanity Fair. «Надеюсь, мне удастся уберечь Джорджа от этого», - поделилась переживаниями Миддлтон.