Мать Дженнифер Лопес отреагировала на расставание дочери с Беном Аффлеком: «Впустую потратила годы»

Источник Daily Mail рассказал, что женщина торопит дочь, чтобы та скорее подала документы на развод. Мать уверена: ее дочь не должна бороться за брак с мужчиной, которому эти отношения оказались не нужны. Тем более что звезда уже «потратила впустую не один год».

«Она говорит Дженнифер: "Перестань растрачивать себя и двигайся дальше, чтобы не усугублять эту неразбериху", - цитирует инсайдера издание. - Гваделупе уверена, что этот брак нанес ее дочери слишком большой урон: Лопес забыла, кто она и ради чего живет».

Сестры певицы, Лесли Энн и Линда, полностью разделяют мнение матери - да и сама Дженнифер, похоже, уже на грани. Лопес огорчает тот факт, что Бен не замечает ее чувств. Она, добавил источник, готова бороться за отношения и всячески это демонстрирует. «Есть женщина, любимая миллионами, которая будет любить его вечно. А он скорее сдастся, чем попытается все исправить», - заключил инсайдер.