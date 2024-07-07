ГОРОСКОП НА 7 ИЮЛЯ Скорпионам следует запастись терпением, а Рыбам – перестать нервничать

Стрелец

Лучше ничего надолго не откладывать. Если вам хотите сегодня сделать что-то важное и полезное, беритесь за это с самого утра, тогда и результат не заставит себя долго ждать. Чем дальше, тем чаще приходится отвлекаться на пустяки, тем настойчивее окружающие вмешиваются в ваши дела. На вторую половину дня стоит запланировать что-нибудь приятное; позитивные эмоции вам не повредят. Стоит пообщаться с друзьями, которые хорошо знают и понимают вас. Именно их поддержка окажется особенно полезной. Обсуждение любых серьезных вопросов лучше отложить: момент для этого сейчас не самый подходящий.

Козерог

Легкий удачный день. Часто почти без труда удается добиться того, что в другое время потребовало бы долгой упорной работы. Многие готовы вам помочь, и не приходится специально искать союзников: достаточно выбрать из тех, кто предлагает поддержку. Появляется много необычных идей, планов. Окружающим они порой кажутся странными, но едва ли кто-то решится критиковать вас, делать неприятные замечания. Вы обаятельны, и люди предпочитают дружить с вами, а не ссориться. Вторая половина дня – время приятных сюрпризов, неожиданных подарков и знаков внимания.

Водолей

Собственные дела кажутся вам очень интересными, но полезно будет уделить внимание и чужим. Помните: сегодня, помогая другим, вы укрепляете собственные позиции. Ваши благородные поступки не остаются незамеченными. Часто именно из-за них вас замечают люди, на которых вы уже не раз старались произвести хорошее впечатление. Забот и вопросов, требующих решения, будет больше, чем обычно. Это особенно заметно в середине дня, когда почти каждая минута на счету. Нежелательно обращаться за помощью. Действуя в одиночку, вы быстрее добиваетесь поставленных целей.

Рыбы

Старайтесь не нервничать и не сердиться по пустякам. Настройтесь на миролюбивый лад с самого утра, тогда уже к середине дня вы найдете новых союзников, помощников, благодаря которым быстро решите любые проблемы. Лучше избегать споров. Найти истину они вряд ли позволят, а вот настроение могут испортить всем. Во второй половине дня у вас лучше получается мечтать, чем строить конкретные планы. Прежде чем браться за реализацию задуманного, убедитесь, что это в принципе возможно. Друзья и другие люди, которые хорошо вас знают, дают отличные советы.