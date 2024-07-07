Утро будет приятным и интересным. Это самая гармоничная и вдохновляющая часть дня. У тех, кто встанет пораньше, будет больше поводов для радости, а также жизненной энергии, которая наверняка пригодится. Хорошо заниматься домашними делами, наводить порядок, выбирать и покупать вещи, которые украсят ваше жилище.
ГОРОСКОП НА 7 ИЮЛЯ ⟩ Скорпионам следует запастись терпением, а Рыбам – перестать нервничать
В середине дня нужно будет проявить настойчивость. Без нее вряд ли удастся завершить дела, начатые раньше. На пути чаще обычного возникают преграды, но самые целеустремленные смогут их преодолеть. Вечером стоит избегать стрессовых ситуаций и перегрузок; лучше всего это время подходит для спокойного отдыха.
Овен
Мелкие трудности могут возникнуть, но беспокоиться особенно не о чем. Сохраняйте позитивный настрой. У вас многое получается хорошо, хоть и не сразу. Настойчивость и даже упрямство сегодня будут очень полезными качествами! Важно не переживать по пустякам. Сегодня вы многое принимаете слишком близко к сердцу, часто сокрушаетесь о том, на что не можете повлиять. Близкие стараются поднять вам настроение, но порой бывают нетактичны. Иногда вы обижаетесь, – но обычно недолго. К концу дня все мелкие трения остаются в прошлом, отношения вновь становятся гармоничными.
Телец
Избегайте суеты и спешки. Этот день пройдет удачно и плодотворно, если вы не станете торопиться и волноваться, будете действовать в привычном ритме. Часто полезнее придерживаться плана, составленного раньше, чем импровизировать и придумывать что-то на ходу. Будет возможность о многом поговорить с близкими, обсудить какие-то ситуации недавнего прошлого. Не всегда такие беседы приятны, но пользу они определенно приносят: вы лучше понимаете и себя, и окружающих. К тому же становится ясно, как избежать проблем и споров в будущем.
Близнецы
В начале дня влияние позитивных тенденций будет особенно сильным, так что все важное, серьезное и срочное стоит планировать на утро. Это время отлично подходит и для самостоятельной работы, и для сотрудничества. Вы хорошо ладите с очень разными людьми, находите общий язык даже с теми, с кем прежде спорили. Но и вторая половина дня приятна. Будет возможность отдохнуть и развеяться, заняться любимым делом, на которое в последнее время не оставалось времени. Вероятны интересные знакомства. Одно из них может получить романтическое продолжение.
Рак
Сосредоточиться оказывается труднее, чем обычно, а заниматься рутинными делами порой просто лень. Вы с радостью разделили бы свои заботы с кем-нибудь другим. Но добровольные помощники вряд ли появятся на горизонте до вечера, так что все же соберитесь с силами и начните действовать самостоятельно. Помните: любое важное решение стоит обдумать дважды. Идеи, которые появляются внезапно и часто кажутся совершенно гениальными, не всегда так уж хороши. Дайте себе немного времени на размышления, соберите побольше информации, и вы поймете, как лучше действовать.
Лев
День начинается захватывающее. Вас ждут необычные, запоминающиеся встречи, увлекательные дела, удивительные события. Из-за происходящего приходится менять планы. Но вы этому только рады: импровизировать гораздо интереснее, чем делать то, что было задумано раньше. Вторая половина дня проходит спокойнее первой. Уже не нужно каждую минуту куда-то спешить, можно немного отдохнуть. Это хорошее время для того, чтобы порадовать себя и близких. Вам не трудно будет придумать развлечение, интересное всем. Не исключены романтические сюрпризы.
Дева
Отличный день и для вас, и для окружающих. Вы успеваете не только блестяще справиться с собственными делами, но и помочь тем, кто в этом нуждается. Будет возможность оказать ответные услуги тем, кто когда-то поддержал вас в трудный момент. Вы никому не позволяете злоупотребить вашей добротой, при этом сохраняя хорошие отношения со всеми. Удачно решаются вопросы, над которыми в последнее время приходилось много размышлять. Если в вы сталкивались с финансовыми трудностями, то сегодня наверняка поймете, как положить им конец.
Весы
Отличный день для общения. Если вам нужно произвести на кого-то хорошее впечатление, постарайтесь встретиться или хотя бы поговорить с этим человеком до полудня. Любые вопросы желательно обсуждать в неформальной обстановке. Так решение, которое понравится всем, найдется гораздо быстрее. Дел будет не так много, как вы ожидали, и останется время для отдыха и каких-то бесполезных, но приятных занятий. Друзья охотно составят вам компанию, если вы решите отправиться на прогулку или в поездку. Не разочарует романтическое свидание.
Скорпион
Не спешите. Это неплохой день, но для того, чтобы добиться нужных результатов, следует запастись терпением. Иногда трудно дождаться благоприятного момента, но если вы начнете действовать раньше времени, то слишком много сил потратите напрасно. Советы окружающих часто бесполезны и только сбивают с толку, а вот к интуиции стоит прислушаться. Вечер – время отличных идей, простых в реализации и очень полезных. Некоторые Скорпионы неожиданно придумают, как облегчить жизнь себе и близким. Кое-что можно осуществить немедленно, что-то может подождать до завтра.
Стрелец
Лучше ничего надолго не откладывать. Если вам хотите сегодня сделать что-то важное и полезное, беритесь за это с самого утра, тогда и результат не заставит себя долго ждать. Чем дальше, тем чаще приходится отвлекаться на пустяки, тем настойчивее окружающие вмешиваются в ваши дела. На вторую половину дня стоит запланировать что-нибудь приятное; позитивные эмоции вам не повредят. Стоит пообщаться с друзьями, которые хорошо знают и понимают вас. Именно их поддержка окажется особенно полезной. Обсуждение любых серьезных вопросов лучше отложить: момент для этого сейчас не самый подходящий.
Козерог
Легкий удачный день. Часто почти без труда удается добиться того, что в другое время потребовало бы долгой упорной работы. Многие готовы вам помочь, и не приходится специально искать союзников: достаточно выбрать из тех, кто предлагает поддержку. Появляется много необычных идей, планов. Окружающим они порой кажутся странными, но едва ли кто-то решится критиковать вас, делать неприятные замечания. Вы обаятельны, и люди предпочитают дружить с вами, а не ссориться. Вторая половина дня – время приятных сюрпризов, неожиданных подарков и знаков внимания.
Водолей
Собственные дела кажутся вам очень интересными, но полезно будет уделить внимание и чужим. Помните: сегодня, помогая другим, вы укрепляете собственные позиции. Ваши благородные поступки не остаются незамеченными. Часто именно из-за них вас замечают люди, на которых вы уже не раз старались произвести хорошее впечатление. Забот и вопросов, требующих решения, будет больше, чем обычно. Это особенно заметно в середине дня, когда почти каждая минута на счету. Нежелательно обращаться за помощью. Действуя в одиночку, вы быстрее добиваетесь поставленных целей.
Рыбы
Старайтесь не нервничать и не сердиться по пустякам. Настройтесь на миролюбивый лад с самого утра, тогда уже к середине дня вы найдете новых союзников, помощников, благодаря которым быстро решите любые проблемы. Лучше избегать споров. Найти истину они вряд ли позволят, а вот настроение могут испортить всем. Во второй половине дня у вас лучше получается мечтать, чем строить конкретные планы. Прежде чем браться за реализацию задуманного, убедитесь, что это в принципе возможно. Друзья и другие люди, которые хорошо вас знают, дают отличные советы.