Тяжелобольная Селин Дион вернется на сцену

56-летняя канадская певица Селин Дион готовится вернуться на сцену на фоне тяжелой болезни.

Автор саундтрека фильма «Титаник» тайно посещает репетиции для сенсационного возвращения в Лас-Вегас на фоне ее борьбы с синдромом мышечной скованности.

Селин, чья болезнь вызывает сильные спазмы, после четырех лет перерыва готовится к 70-минутному выступлению.

Источники сообщили изданию, что артистка вернется на сцену этой осенью и, вероятно, даст ограниченное количество шоу в Resorts World Theatre - примерно во время Гран-при Лас-Вегаса в ноябре 2024 года.

Также сообщается, что есть планы перенести концерты на более поздние сроки, если у Дион возникнут проблемы со здоровьем.

«Селин возвращается, чтобы выступить. Пока тишина, но объявление неизбежно. Селин согласилась снова петь перед публикой в ноябре. Она невероятно тяжело работала, чтобы вернуться туда, где она сможет хорошо петь и на некоторое время. Она считает, что готова выступать больше часа», - рассказывает инсайдер.

С этим синдромом канадская знаменитость борется более 15 лет. Лишь в 2022 году публике стало известно, что Селин тяжело больна. С тех пор она отошла от публичной жизни, а в последнее время дала несколько интервью, в которых откровенно рассказывает о своей борьбе. Также певица появилась на церемонии «Грэмми-2024», на которой вручила награду Тейлор Свифт.

«Ее желание вернуться и развлекать было огромной движущей силой в ее битве за здоровье. Она никогда не сдавалась и месяцами тайно работала над своей вокальной силой и контролем», - добавляет источник.