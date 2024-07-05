У 84-летней советской кинозвезды обнаружили опасную форму рака

Последний месяц Светличную мучила ноющая боль в левом ухе. Женщину положили на обследование. На ее шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало трехсантиметровую опухоль.

Сообщается также, что 84-летнюю артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время артистке сделают КТ.

В последние годы Светличную часто подводит здоровье. Прошлой осенью актриса перенесла пневмонию. Недуг настиг Светличную в психиатрической клинике, куда она поступила еще в 2022 году.

Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма «Бриллиантовая рука». Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. В этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины - современной, стильной, сексуально раскрепощенной, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.