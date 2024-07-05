Кристьян и Марис Йыекалда отпраздновали 26-ю годовщину свадьбы!
ФОТО ⟩ Эстонский телеведущий отметил 26-ю годовщину свадьбы
«И вот уже 26 лет в браке. Очень здорово! Ура!» - радуется Йыэкалда в социальных сетях. «Время пролетело незаметно, мы так счастливы и наслаждаемся каждым моментом, который проводим вместе. Понимаем друг друга с полуслова, идем рука об рук, делим радости и печали, которых, на самом деле, как бы и нет. Печалей, то есть, нет. И то, что люди в долгом браке становятся похожими друг на друга, тоже очень заметно. Ура».
«Так собираешь вещи?» - шутливо спросил кто-то в комментариях, на что Йыэкалда ответил «угу». Еще один пошутил: «Да... видно, что понял без слов... пора собирать чемодан и уходить».
В прошлом году, когда пара отмечала 25-ю годовщину свадьбы, Йыэкалда поделился ностальгическими снимками со дня свадьбы.
«Если у американцев сегодня День независимости, то я 25 лет назад отдал свою независимость! Ура...» - пошутил он в социальных сетях.
Пара, поженившаяся 4 июля 1998 года, устроила веселую вечеринку в культурном центре Саха-Лоо недалеко от Таллинна.
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