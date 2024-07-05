ФОТО Эстонский телеведущий отметил 26-ю годовщину свадьбы

«И вот уже 26 лет в браке. Очень здорово! Ура!» - радуется Йыэкалда в социальных сетях. «Время пролетело незаметно, мы так счастливы и наслаждаемся каждым моментом, который проводим вместе. Понимаем друг друга с полуслова, идем рука об рук, делим радости и печали, которых, на самом деле, как бы и нет. Печалей, то есть, нет. И то, что люди в долгом браке становятся похожими друг на друга, тоже очень заметно. Ура».