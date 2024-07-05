Поклонники Натали Портман были уверены, что нескоро увидят ее в компании мужчины. В прошлом июне стало известно, что супруг актрисы Бенжамен Мильпье, с которым она прожила 11 лет, изменил ей с молодой экоактивисткой, и как бы звезда ни старалась простить неверного, в итоге посчитала нужным подать на развод.
СМОТРИТЕ ⟩ Папарацци застали Натали Портман на свидании впервые после развода с неверным супругом
Несмотря на жуткие события, Натали держится бодрячком и, похоже, даже открыта к романтическим отношениям. Так поклонники решили после того, как папарацци застали звезду за флиртом с ирландским актером Полом Мескалем.
Позже представитель актрисы опроверг слухи о новых отношениях знаменитости, но затихли они ненадолго. На днях Натали поймали в Париже на свидании с 53-летним комиком Гадом Эльмалехом - именно так называют эту встречу французские таблоиды и именитые издания.
Фотографии, пишет источник, были сделаны 28 мая, но Backgrid USA опубликовал их только 3 июля. Звезды, как сообщается, поужинали вместе, а затем укатили на такси в неизвестном направлении. Судя по кадрам, Натали была совсем не рада тому, что они с Гадом вместе попали на фото.
В феврале, к слову, звезда впервые прокомментировала новости о том, что Бенжамен ей изменил. Она не стала вдаваться в подробности и лишь назвала произошедшее с ней «ужасом».