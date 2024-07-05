СМОТРИТЕ Папарацци застали Натали Портман на свидании впервые после развода с неверным супругом

Несмотря на жуткие события, Натали держится бодрячком и, похоже, даже открыта к романтическим отношениям. Так поклонники решили после того, как папарацци застали звезду за флиртом с ирландским актером Полом Мескалем.

Позже представитель актрисы опроверг слухи о новых отношениях знаменитости, но затихли они ненадолго. На днях Натали поймали в Париже на свидании с 53-летним комиком Гадом Эльмалехом - именно так называют эту встречу французские таблоиды и именитые издания.

Фотографии, пишет источник, были сделаны 28 мая, но Backgrid USA опубликовал их только 3 июля. Звезды, как сообщается, поужинали вместе, а затем укатили на такси в неизвестном направлении. Судя по кадрам, Натали была совсем не рада тому, что они с Гадом вместе попали на фото.

В феврале, к слову, звезда впервые прокомментировала новости о том, что Бенжамен ей изменил. Она не стала вдаваться в подробности и лишь назвала произошедшее с ней «ужасом».