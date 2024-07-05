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ФОТО После новостей о разводе Бен Аффлек появился с обручальным кольцом

Limon.ee
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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: MARIO ANZUONI

Не успели таблоиды сообщить о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись, как актера заметили с обручальным кольцом, пишет Daily Mail. Актера заметили в Лос-Анджелесе сидящим в машине с сигаретой в руке. На безымянном пальце левой руки у него блестел статусный аксессуар.

Позже Аффлека видели в темном костюме с рюкзаком, когда он выходил из своего офиса. В том же здании находится и кабинет Джей Ло.

Аффлек и Лопес продолжают хранить молчание, игнорируя громкие заголовки в прессе и домыслы в соцсетях.

Тем не менее пара с марта все реже появляется вместе, а последний месяц и вовсе не скрывает, что у них не все в порядке с браком. Дженнифер в гордом одиночестве отправилась на отдых в Европу, а Бен в это время вывез все свои вещи из их особняка, который уже выставлен на продажу. Правда, роскошная недвижимость за 65 миллионов долларов никого не заинтересовала.

Сейчас певица присматривает себе новый дом, а Аффлек пока что снимает жилье в Брентвуде за сто тысяч долларов в месяц. Новое пристанище актера расположено всего в двух кварталах от того места, где живет его бывшая жена Дженнифер Гарнер с их тремя детьми.

Экс-супруга Бена какое-то время пыталась помирить пару, однако в последнее время устала решать чужие проблемы и подвергать опасности свою личную жизнь.

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