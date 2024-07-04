Сууси Солуна, организатор безалкогольных фестивалей и курсов саморазвития, поделилась в социальных сетях историей о том, как ей удалось остаться невредимой после ДТП. «Если неправильно оценивать риски, можно в один миг потерять все, включая жизнь», - говорит она.
НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ ⟩ Жительница Таллинна уснула за рулем и попала в аварию, но произошло чудо
Перевод: Седа Дунгурова
На протяжении многих лет Сууси Солуна проводит фестиваль Jaania Fest, на котором экстатические танцы и другие захватывающие вещи заменяют употребление алкоголя. Солуна поделилась в Facebook, что в среду она попала в аварию, но, к счастью, не пострадала.
«Не стоит бросать все плохие привычки. Мне удалось отказаться от кофе после нескольких лет непрерывных попыток. Теперь не пью его совсем. Сегодня я ехала из Муху в город, и от серой погоды у меня закрывались глаза. Я подумала, зачем останавливаться на заправке, если я все равно не пью кофе, и я просто поехала дальше с прищуренными глазами. Но друг машина съехала с дороги», - пишет Солуна в Facebook. Ее автомобиль съехал в кювет напротив и приземлился прямо на крышу.
«Огромное количество хороших людей - скорая помощь, спасатели и те ребята, которые помогли мне выбраться из машины и остались со мной -, которым хочется сказать: "Большое спасибо". Этот инцидент напомнил мне, что я не бессмертна и если неправильно оценивать риски, можно в один миг потерять все, включая жизнь. Я не пострадала, а машина сдана на металлолом. Полицейские, доставившие меня в город, покачали головами - такого счастливого происшествия они давно не видели. Спасибо вам, правда!» - говорит Солуна.
Друзья и знакомые Сууси, которые прокомментировали ее пост, считают, что она родилась в рубашке.
«Фантастическая история. Благодаря кофе мы с моим спутником, кажется, избежали несчастного случая. Как-то раз мы ночью на машине возвращались домой, и если бы не кофе, не знаю, что бы случилось. Были и другие подобные случаи. Жаль машину, но, конечно, самое главное, что ты жива и здорова!» - пишет Герда. «Настоящее везение, когда ты здорова и дома. Есть что вспомнить и чему поучиться», - говорит Рагнар. «Сууси, три чашки кофе в день, и к врачу ходить не надо!» - рекомендует Райго.
«Поздравляю со вторым днем рождения, дорогая, твои ангелы-хранители проделали огромную работу. О тебе прекрасно заботились и заботятся. У меня был похожий опыт девять лет назад», - говорит Кристина.
Сууси Солуна рассказала Elu24, что помимо кофе есть и другие бодрящие средства, которые помогают быть в тонусе, например, капли с маслом мяты, спреи для лица или напитки из зеленого чая. «Эти средства такие же эффективные. Если из-за плохой погоды вас клонит ко сну, то либо воспользуйтесь ими, либо остановитесь возле дороги и вздремните», - говорит Солуна.