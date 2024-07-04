НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ Жительница Таллинна уснула за рулем и попала в аварию, но произошло чудо

Перевод: Седа Дунгурова

На протяжении многих лет Сууси Солуна проводит фестиваль Jaania Fest, на котором экстатические танцы и другие захватывающие вещи заменяют употребление алкоголя. Солуна поделилась в Facebook, что в среду она попала в аварию, но, к счастью, не пострадала.

«Не стоит бросать все плохие привычки. Мне удалось отказаться от кофе после нескольких лет непрерывных попыток. Теперь не пью его совсем. Сегодня я ехала из Муху в город, и от серой погоды у меня закрывались глаза. Я подумала, зачем останавливаться на заправке, если я все равно не пью кофе, и я просто поехала дальше с прищуренными глазами. Но друг машина съехала с дороги», - пишет Солуна в Facebook. Ее автомобиль съехал в кювет напротив и приземлился прямо на крышу.

«Огромное количество хороших людей - скорая помощь, спасатели и те ребята, которые помогли мне выбраться из машины и остались со мной -, которым хочется сказать: "Большое спасибо". Этот инцидент напомнил мне, что я не бессмертна и если неправильно оценивать риски, можно в один миг потерять все, включая жизнь. Я не пострадала, а машина сдана на металлолом. Полицейские, доставившие меня в город, покачали головами - такого счастливого происшествия они давно не видели. Спасибо вам, правда!» - говорит Солуна.

Машина Солуны. Фото: Erakogu