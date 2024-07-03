ВИДЕО На Эвересте подрались туристы: что они не поделили

Схватка произошла 25 июня после того, как две группы туристов, которые, как считают, были китайцами, одновременно сошлись на смотровой площадке 8848, расположенной в автономном районе Тибета Китая.

Как сообщается, экскурсовод попросил их позировать вместе на фото. Однако их фотосессия сошла на нет после того, как пары начали спорить об оптимальном месте для позирования, что в конце концов переросло в эту драку.

На кадрах видно, как двое мужчин избивают друг друга, валяясь по платформе. В какой-то момент одна из женщин пытается разнять их, а другая присоединяется к ним и начинает избивать одного из них ногами.

В конце концов, вмешиваются представители пограничного полицейского лагеря на Эвересте и разнимают пары. Все четверо были взяты под стражу для дальнейшего расследования. Власти пообещали информировать общественность о ходе расследования.

Как сообщалось, в апреле Китай снова открыл тибетскую сторону Эвереста для альпинистов, что стало первым случаем, когда чудо природы стало доступным для альпинистов со времен пандемии. К сожалению, на вершине самой высокой горы мира растет проблема перенаселенности. Эта проблема снова оказалась в центре внимания в прошлом месяце, когда двое альпинистов на Эвересте пропали без вести и считались погибшими из-за обвала хребта.