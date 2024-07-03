ФОТО Министр финансов Март Вырклаэв получил права на управление судном

«Последний день летнего отпуска прошел в напряжении перед экзаменом, но рад сообщить, что теперь я полноправный капитан небольшого судна!» - радуется он в Instagram.

«Спасибо Школе капитанов в Муствеэ, где Олег и Сийм предоставили мне гибкий и персонализированный подход в учебном процессе. Теперь, какие бы ветры не дули, корабль будет надежно продолжать свое плавание», - добавил министр.