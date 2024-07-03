ФОТО Легенда техно-музыки Scooter прибыла в Таллинн на своем самолете

Буквально в эти минуты легендарная немецкая группа Scooter и ее солист Эйч Пи Бакстер прибыли в Таллинн на частном самолете из Гамбурга. Уже сегодня вечером гости из Германии будут зажигать на Таллиннском певческом поле в рамках фестиваля Õllesummer.