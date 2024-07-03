Буквально в эти минуты легендарная немецкая группа Scooter и ее солист Эйч Пи Бакстер прибыли в Таллинн на частном самолете из Гамбурга. Уже сегодня вечером гости из Германии будут зажигать на Таллиннском певческом поле в рамках фестиваля Õllesummer.
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ФОТО ⟩ Легенда техно-музыки Scooter прибыла в Таллинн на своем самолете
В среду вечером, 3 июня, Scooter обещает на главной сцене таллиннского фестиваля сложное и зрелищное представление. С собой группа привезла пиротехнику, LED-экраны и множество аппаратуры.