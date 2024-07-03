Экс-супруге Бена Аффлека надоел «цирк» с его разводом с Джей Ло

Американская актриса Дженнифер Гарнер больше не хочет участвовать в бракоразводном процессе бывшего мужа Бена Аффлека. Об этом пишет Daily Mail.

«Джен недавно сказала все Бену. Что-то вроде «Извини, но разруливай это сам». Для нее вся ситуация становилась все более неприятной, ведь это возвращало ее собственные воспоминания об их разводе», - рассказывает инсайдер, назвав это «цирком».

Оказалось, что даже во время их длительного брака Дженнифер Гарнер чувствовала себя «номером два» после Джей Ло, с которой Аффлек встречался в начале 2000-х.

«Гарнер очень удивилась тому, насколько публичным человеком он стал после возобновления отношений с Лопес. Ведь Бен всегда был человеком, который хотел оставаться в стороне от публичности», - добавил источник.

В частности, экс-супруга оскароносного актера беспокоится о детях и том, как они перенесут разрыв отца с Джей Ло.

«Но в конце концов это - не ее цирк... и с нее достаточно играть для своего бывшего мужа и его новой жены роль семейного консультанта», - считает инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 года до завершения их развода в 2018 году. У звездной экс-пары есть 12-летний сын Сэмюэль, 18-летняя дочь Вайолет и 15-летний Финн (Серафина).

После разрыва актер встречался с Аной де Армас, а в 2021 году примирился с Дженнифер Лопес после почти 20-летнего «перерыва».