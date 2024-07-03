ОБЕЩАНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Помогите найти Джессику: хозяева сбились с ног в поисках любимой собаки

«Помогите, пожалуйста, найти собаку!» - обращается хозяйка ко всем неравнодушным жителям столицы. По словам хозяйки, собака пропала четыре дня назад. Все это время ее искали хозяева, увы, безрезультатно.

Английский кокер-спаниель Джессика пропала в воскресенье, 23 июня, в столичном районе Пельгулинна.

Последний раз ее видели на выезде из Кейла. По словам очевидцев, собака бежала в сторону Сауэ. Ранее прохожие заметили похожего спаниеля у озера Харку, а также у магазина Depo и пруда Шнелли.

У светло-рыжей Джессики есть чип, а передняя лапа собаки травмирована. Хозяева уже сбились с ног в поисках любимого пса. Они обращались в приюты, в полицию, информация размещена в социальных сетях, по Таллинну расклеены объявления.

Если у кого-то есть хоть какая-то информация о местонахождении собаки, пожалуйста, свяжитесь с ее хозяйкой Светланой по номеру телефона: 56923837. Нашедшему собаку хозяева обещают вознаграждение.