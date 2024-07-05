БЫСТРОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?! Реклама Tele2 с эротическим подтекстом озадачила жителей Эстонии

В редакцию обратилась жительница Таллинна Валентина, которую реклама Tele2 не оставила равнодушной. Пожилая женщина выразила свое негодование: «Как-то ну очень двусмысленно, неприятно!»

По мнению Валентины, реклама с эротическим подтекстом может вызывать у многих людей чувство брезгливости. «Неприятно смотреть на такие намеки в общественном пространстве», - объясняет она.

Рекламная кампания Tele2. Фото: Tele2

Впрочем, еще один наш читатель прислал скриншот рекламы Tele2 в редакцию. «Как можно рекламировать интернет-услуги таким образом? Изображение с вилкой и розеткой и фраза «Быстрое удовольствие» выглядит странно, вызывает неправильные ассоциации. Подобная реклама недопустима в общественных местах, особенно там, где ее могут видеть дети, пожилые люди», - пишет Алексей.

Реклама, о которой идет речь, была частью масштабной онлайн-кампании оператора, направленной на продвижение новых возможностей сети 5G. На рекламном плакате был показан человек, вставляющий вилку в розетку, а слоган гласил: «Точка 5G. Быстрое удовольствие с Tele2».

Немудрено, что жители Эстонии моментально считали в визуальной метафоре сексуальный подтекст: кого-то он заставил улыбнуться, а у кого-то вызвал негодование.

Под постом в группе Tele2 Eesti в Facebook тоже обсуждают рекламный ход с сексуальным подтекстом.

«У моего старшего брата есть хутор в Кюдема в таком месте, что точку G можно искать и внутри, и снаружи, и пальцами, и без них. Если найдете, пожалуйста, дайте мне знать», - пишет один из комментаторов.

Мы обратились в Tele2, чтобы узнать действительно ли реклама несет сексуальный подтекст, почему именно таким игривым способом компания решила продвигать свои услуги.

Менеджер по маркетингу Tele2 Георги Вийес отметил, что компания рада слышать, что реклама из бренда привлекла внимание жителей Эстонии и вызывал дискуссии. Выбран такой слоган потому, что Tele2 была первой телекоммуникационной компанией в Эстонии, которая сделала 5G доступным во всех своих пакетах.

«Именно это мы и продвигаем с помощью двусмысленной кампании, которая оказалась очень успешной во всех возрастных группах», - говорит менеджер по маркетингу.