Жениться на самой себе: В Японии набирает обороты новый свадебный тренд

Одиночные свадьбы предназначены не только для незамужних. Женщины, которые давно в браке, устраивают такие церемонии, чтобы снова почувствовать себя невестой и символически попрощаться со своим прошлым «я», приступая к новому началу.

Объясняя эту тенденцию, издание отмечает, что в прошлом году в Японии было зарегистрировано самое низкое количество браков за 90 лет: менее 500 тысяч пар связали себя узами брака. Это способствовало росту «единой экономики», а сольные церемонии стали новой возможностью для бизнеса в свадебной индустрии.

Услуги включают в себя фотосессии, на которые невеста может пригласить друзей или семью. Женщины также могут организовать свой медовый месяц в одиночку.

«Одиночные свадьбы - знак перемен. Теперь все больше японских женщин могут обеспечить себя, не выходя замуж, и они не хотят, чтобы их ограничивали традиционные роли», - сказал организатор японской свадебной компании.

Компании разрабатывают другие продукты и услуги для отдельных групп населения, от одиночного кемпинга до караоке. Это соответствует образу жизни одиноких японцев, у которых меньше семейного бремени и больше располагаемого дохода, что позволяет им сосредоточиться на повышении качества своей жизни.

Такая тенденция вызвала оживленную онлайн-дискуссию в Японии и Китае. Кто-то хвалит пропаганду женской независимости, а кто-то недоумевает. «Одиночные свадьбы кажутся великолепными. Есть много способов достичь счастья. Самое главное - сначала полюбить себя», «Я не совсем понимаю. Это обещание с этого момента относиться к себе серьезно? Это просто способ избежать насмешек по поводу того, что ты не замужем, и служить последней линией защиты», - рассуждают японцы. «Это мило. Это удовлетворяет мое желание носить свадебное платье, не выходя замуж», «Хотя в этом нет ничего плохого, но носить кольцо на собственном пальце кажется немного одиноким», «Может быть, это просто способ собрать свадебные подарки», - пишут китайцы.