С ростом уровня благосостояния и независимости японские женщины все реже хотят делить свою жизнь с кем-то.
Жениться на самой себе: В Японии набирает обороты новый свадебный тренд
Молодые женщины отказываются от традиционных брачных церемоний в пользу «одиночных свадеб», на которых они «выходят замуж» сами, и эта танденция набирает обороты в Японии, пишет South China Morning Post.
Соло-свадьбы набирают все большую популярность по разым причинам: одни девушки хотят надеть красивое платье, а другие стремятся отметить личную веху. Невесты сами планируют церемонию, приглашают гостей и организовывают прием после «бракосочетания», и на этом празднике жизни места жениху нет.
Одним из примеров тенденции стала звезда фильмов для взрослых Мана Сакура, которая в марте 2019 года сама себе надела обручальное кольцо.
«Я буду уважать свою жизнь. Здорова ли я или больна, я всегда буду любить себя и делать себя счастливой», - поклялась она.
Другая женщина по имени Ханаока провела сольную свадебную церемонию в ресторане в Токио, пригласив 30 друзей и потратив в общей сложности 250 тысяч иен (1600 долларов).
«Выйти замуж за себя не значит, что я не хочу выйти замуж за мужчину. Прочитала про сольные свадьбы в статье блогера и подумала, что не смогу этого сделать. Но около трех лет назад я начала делать то, что делало меня счастливой: носить красивую одежду, наслаждаться вкусной едой и принимать ванны с лепестками цветов. Именно тогда я начала думать о женитьбе на себе», - объяснила она.
Одиночные свадьбы предназначены не только для незамужних. Женщины, которые давно в браке, устраивают такие церемонии, чтобы снова почувствовать себя невестой и символически попрощаться со своим прошлым «я», приступая к новому началу.
Объясняя эту тенденцию, издание отмечает, что в прошлом году в Японии было зарегистрировано самое низкое количество браков за 90 лет: менее 500 тысяч пар связали себя узами брака. Это способствовало росту «единой экономики», а сольные церемонии стали новой возможностью для бизнеса в свадебной индустрии.
Услуги включают в себя фотосессии, на которые невеста может пригласить друзей или семью. Женщины также могут организовать свой медовый месяц в одиночку.
«Одиночные свадьбы - знак перемен. Теперь все больше японских женщин могут обеспечить себя, не выходя замуж, и они не хотят, чтобы их ограничивали традиционные роли», - сказал организатор японской свадебной компании.
Компании разрабатывают другие продукты и услуги для отдельных групп населения, от одиночного кемпинга до караоке. Это соответствует образу жизни одиноких японцев, у которых меньше семейного бремени и больше располагаемого дохода, что позволяет им сосредоточиться на повышении качества своей жизни.
Такая тенденция вызвала оживленную онлайн-дискуссию в Японии и Китае. Кто-то хвалит пропаганду женской независимости, а кто-то недоумевает. «Одиночные свадьбы кажутся великолепными. Есть много способов достичь счастья. Самое главное - сначала полюбить себя», «Я не совсем понимаю. Это обещание с этого момента относиться к себе серьезно? Это просто способ избежать насмешек по поводу того, что ты не замужем, и служить последней линией защиты», - рассуждают японцы. «Это мило. Это удовлетворяет мое желание носить свадебное платье, не выходя замуж», «Хотя в этом нет ничего плохого, но носить кольцо на собственном пальце кажется немного одиноким», «Может быть, это просто способ собрать свадебные подарки», - пишут китайцы.