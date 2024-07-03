Вчера вечером на таллиннском пляже возле памятника Русалки состоялось яркое и зажигательное мероприятие - уроки сальсы и бачаты на свежем воздухе от школы танцев Casa de Baile. Площадка была заполнена первоклассными танцорами, учителями, хореографами и просто любителями латиноамериканских танцев. Мероприятие собрало как опытных танцоров, так и тех, кто только делает свои первые шаги в этих страстных ритмах. Смотрите видео!
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НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ! ⟩ Танцы под закат: как сальса и бачата наполнили Таллинн радостью
Латиноамериканская музыка наполнила пляж живой энергией, поднимая настроение не только участникам, но и прохожим. Звуки гитар, маримб и барабанов плавно перемешивались с шумом волн, создавая непередаваемую атмосферу радости и свободы. Песчаный пляж и закат добавили волшебства этому вечеру, и все присутствующие улыбались и двигались в такт зажигательных песен.