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НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ! Танцы под закат: как сальса и бачата наполнили Таллинн радостью

Арменуи Геройская
, репортер
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Вчера вечером на таллиннском пляже возле памятника Русалки состоялось яркое и зажигательное мероприятие - уроки сальсы и бачаты на свежем воздухе от школы танцев Casa de Baile. Площадка была заполнена первоклассными танцорами, учителями, хореографами и просто любителями латиноамериканских танцев. Мероприятие собрало как опытных танцоров, так и тех, кто только делает свои первые шаги в этих страстных ритмах. Смотрите видео!

Латиноамериканская музыка наполнила пляж живой энергией, поднимая настроение не только участникам, но и прохожим. Звуки гитар, маримб и барабанов плавно перемешивались с шумом волн, создавая непередаваемую атмосферу радости и свободы. Песчаный пляж и закат добавили волшебства этому вечеру, и все присутствующие улыбались и двигались в такт зажигательных песен.

Особенно приятно было наблюдать за парами, которые танцевали с таким азартом и страстью, что казалось, будто они не замечают никого вокруг. Эти пары, очевидно, давно танцуют вместе и их движения слажены и красивы. На площадке также можно было увидеть новичков, которым учителя с энтузиазмом показывали основные движения и помогали освоиться в новых для них ритмах. Атмосфера доверия и дружелюбия царила на танцполе, объединяя всех участников в одну большую и дружную семью.

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