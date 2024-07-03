Видео «Это, наверное, дублер!» Юри Ратас подает пример, празднуя свой день рождения в Португалии

Перевод: Елизавета Лынник

«В этом году день рождения будет совсем другим - на атлантическом побережье, в Португалии, где в ближайшие дни пройдет семинар ЕПП. Но прежде чем полностью посвятить себя работе, стоит насладиться летним солнцем», - пишет именинник в свой день рождения в Instagram, добавляя: «И не забывайте заниматься спортом, где бы вы ни были! Отличного лета!»

Ратас поделился со своими подписчиками видео, на котором он делает отжимания под палящим солнцем. «ВАУ КАКОЙ МОЛОДЕЦ!!!! Ты можешь все!!! Сколько приседаний ты можешь сделать? Сколько подтягиваний? Делаешь ли ты выпады? Или свечку ? Было бы круто увидеть изящную стойку на голове!!!» - шутит кто-то в разделе комментариев. «Сделайте хлопки в ладоши!» - пишет другой комментатор. «Вухуууу! Это, наверное, дублер!» шутит пользователь.

Спустя несколько минут Ратас поблагодарил за многочисленные поздравления. «Большое спасибо от всего сердца всем, кто вспомнил обо мне сегодня! Ваши добрые пожелания дают мне много сил, чтобы продолжать идти дальше!»