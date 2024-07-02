Основным отличием китайского календаря стрижек от лунного есть то, что первый базируется исключительно на астрологии, пишет ТСН.
Календарь стрижек на июль 2024 года: эксперт рассказал, когда лучше менять прически
Согласно китайскому календарю стрижек, если сменить имидж в правильный день месяца, то это положительно повлияет на все аспекты жизни. Виталий Дяченко, являющийся экспертом Лаборатории фэн-шуй, рассказал, когда в июле 2024 года лучше всего стричься и красить волосы. Помните, что нужно выбрать тот день, который благоприятный, но наиболее ощутимое влияние вы увидите, если дополнительно рядом с датой будет расположено и животное китайского календаря, под знаком которого вы родились. Также важно стричься только в светлое время суток.
- 01.07 - восприятие действительности несколько искажено, поэтому для стрижки это неблагоприятный день;
- 02.07 - стечение обстоятельств удачное, Крыса, Змея, Лошадь, Коза и Свинья будут испытывать счастье, а вот Быку, Тигре и Петуху не рекомендуется стричься;
- 03.07 - обстоятельства этого дня будут вызывать радостные эмоции, особенно благоприятный день для Крысы, Быка и Дракона, другой день для похода к парикмахеру следует выбрать Змеи, Коня и Петуха;
- 04.07 - для Быка, Дракона, Козы и Собаки этот день сплошное психическое напряжение и разбалансированность, прокрастинация, сомнения и нерешительность;
- 05.07 - неблагоприятный день, особенно для Быка и Кролика, которые могут столкнуться даже с опасными ситуациями как свидетель или участник событий;
- 06.07 - неблагоприятный день для Свиньи;
- 07.07 - следует выбрать другой день для стрижки, этот несет только ссоры и заболевания;
- 08.07 - для Козы, Обезьяны, Собаки и Свиньи этот день принесет финансовый рост, а вот Быку, Дракону и Змее лучше не идти к парикмахеру;
- 09.07 - укрепление здоровья и роста для Крысы, Тигра, Лошади, Собаки и Свиньи, а Дракону, Обезьяне и Петуху стричься не рекомендуется;
- 10.07 - благоприятный день для роста, укрепления сил, стрижки для Быка, Дракона, Собаки и Свиньи, лучше отказаться от парикмахерской Змеи и Коня;
- 11.07 - для Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха календарь обещает увеличение имущества, а вот Крысу, Быку, Дракону, Козе и Собаке от стрижки следует отказаться;
- 12.07 - для Тигра, Дракона и Собаки этот день принесет непредвиденные убытки, поломки, риск пострадать от мошенников;
- 13.07 - для Крысы, Собаки и Свиньи неприятие действий окружающими и неблагоприятные последствия прошлых просчетов, поэтому лучше не стричься;
- 14.07 - этот день несет увеличение продолжительности жизни для Дракона и Змеи;
- 15.07 - Тиграм лучше не идти к парикмахеру, возможно обострение заболевания;
- 16.07 - дата принесет радостные события для Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи, а Кролику, Обезьяне и Петуху стричься не рекомендуется;
- 17.07 - для Крысы, Быка, Дракона, Собаки и Свиньи благоприятный день, их ждут ясное мышление, инсайты, мудрые действия в сложных ситуациях, а вот Змеи и Коню стрижку следует перенести;
- 18.07 - неблагоприятный день для стрижки, могут угрожать физическому телу заболевания или опасные ситуации;
- 19.07 - для Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха можно ожидать улучшения в будущем, лучше не стричься Тигру и Кролику;
- 20.07 - для Быка, Тигра и Кролика этот день принесет психическое напряжение и разбалансированность, прокрастинацию, сомнения и нерешительность, не стоит стричься Крысу и Свинье;
- 21.07 - психическое напряжение и разбалансированность, прокрастинация, сомнения и нерешительность перейдут к Коню и Козе;
- 22.07 - от стрижки лучше отказаться, это неблагоприятный для этого день;
- 23.07 – для Обезьяны и Петуха может быть ухудшение внешнего вида;
- 24.07 - Змея и Лошадь могут столкнуться с финансовыми потерями, серьезным повреждением имущества;
- 25.07 - Тигр, Кролик и Обезьяна могут ожидать личностного роста, возможности избавиться от вредных привычек и развить нужные качества, а стричься не следует Быку, Козе и Собаке;
- 26.07 - у Тигра и Кролика может быть недостаток бюджета;
- 27.07 - у Крысы, Змеи и Свиньи возможны прогрессирование заболеваний;
- 28.07 - благоприятный день для Тигра, Кролика, Дракона и Собаки, не следует стричься Коню и Козе;
- 29.07 - от стрижки рекомендовано отказаться, возможно инфекционное заболевание;
- 30.07 - Бык, Тигр и Петух столкнутся с искажением реальности;
- 31.07 - Крыса, Быка, Дракона будут испытывать счастье, благоприятный день, а вот Змеи, Коню и Петуху не рекомендуется посещать парикмахера.