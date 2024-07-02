Календарь стрижек на июль 2024 года: эксперт рассказал, когда лучше менять прически

Согласно китайскому календарю стрижек, если сменить имидж в правильный день месяца, то это положительно повлияет на все аспекты жизни. Виталий Дяченко, являющийся экспертом Лаборатории фэн-шуй, рассказал, когда в июле 2024 года лучше всего стричься и красить волосы. Помните, что нужно выбрать тот день, который благоприятный, но наиболее ощутимое влияние вы увидите, если дополнительно рядом с датой будет расположено и животное китайского календаря, под знаком которого вы родились. Также важно стричься только в светлое время суток.