Кристина Агилера ошеломила эффектным похудением на 18 кило и нарвалась на критику

Такого результата исполнительнице удалось добиться всего за год. Ранее 43-летняя Агилера славилась своими пышными формами. Сейчас же у певицы худощавое телосложение. В частности, артистка активно хвастается своей новой фигурой. Эффектное похудение знаменитость объясняет тем, что подобрала удачную диету. Также певица утверждает, что поддерживает физическую форму с помощью спортивных упражнений.

Однако в Сети Агилеру начали критиковать. Некоторым пользователям не нравятся кардинальные изменения во внешнем виде певицы. Более того, знаменитость обвинили в употреблении лекарств для диабетиков, благодаря которым она, мол, и избавилась от лишних кило.

Хирургия и «Оземпик» (лекарство для диабетиков) помогли ей выглядеть так!

Что случилось с той красивой фигурой, которая у нее была?

Пожалуйста, запретите уже употребление «Оземпика»!

Однако нашлись и те, кто поддержал Кристину Агилеру. Пользователи отметили, что их кумир выглядит непревзойденно и главное, чтобы она нравилась себе.