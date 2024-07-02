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Кристина Агилера ошеломила эффектным похудением на 18 кило и нарвалась на критику

Limon.ee
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Кристина Агилера.
Кристина Агилера. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Исполнительницу обвинили в употреблении препаратов для диабетиков, благодаря которым она якобы похудела. Американская певица Кристина Агилера ошеломила своим эффектным похудением на 18 килограмм, пишет ТСН.

Такого результата исполнительнице удалось добиться всего за год. Ранее 43-летняя Агилера славилась своими пышными формами. Сейчас же у певицы худощавое телосложение. В частности, артистка активно хвастается своей новой фигурой. Эффектное похудение знаменитость объясняет тем, что подобрала удачную диету. Также певица утверждает, что поддерживает физическую форму с помощью спортивных упражнений.

Однако в Сети Агилеру начали критиковать. Некоторым пользователям не нравятся кардинальные изменения во внешнем виде певицы. Более того, знаменитость обвинили в употреблении лекарств для диабетиков, благодаря которым она, мол, и избавилась от лишних кило.

  • Хирургия и «Оземпик» (лекарство для диабетиков) помогли ей выглядеть так!
  • Что случилось с той красивой фигурой, которая у нее была?
  • Пожалуйста, запретите уже употребление «Оземпика»!

Однако нашлись и те, кто поддержал Кристину Агилеру. Пользователи отметили, что их кумир выглядит непревзойденно и главное, чтобы она нравилась себе.

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