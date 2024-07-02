Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развелись после почти двух лет брака

По крайней мере, именно так изданию Page Six утверждает инсайдер, приближенный к окружению знаменитостей. Пара якобы не вместе еще с марта этого года. Тем не менее, о разводе Лопес и Аффлек не спешат сообщать. После разрыва актер, как утверждает источник, «очень защищает певицу».

Пока что ни Бен Аффлек, ни Джей Ло не дают официальных комментариев об их разводе. Тем не менее, слухи о проблемах в их браке ходят еще с мая. Пара вместе перестала появляться на официальных мероприятиях. Кроме того, они выставили на продажу семейное гнездышко, которое приобрели всего год назад. Также отмечается, что актер и певица не живут вместе. Кстати, раньше инсайдеры рассказывали, почему в отношениях возникли проблемы и почему они не могут с ними мириться.