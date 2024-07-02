«Получается, ты врала?»: российский актер резко «наехал» на Софию Ротару

В комментарии пропагандистам Селин заявил, что ранее Ротару якобы пела о России, однако сейчас он не понимает, почему она не поддержала страну-агрессора.

«Но, Софочка, первая пластинка, которая у меня была, знаешь, что это было? Я прекрасно помню ту песню, которую ты там пела. Знаешь, какие там слова? "Мать узнала сына… и пронесся материнский крик: Алексей, Алешенька, сынок!" Это же ты пела! И звучала очень трогательно. Получается, ты врала что ли тогда? Это же была песня про Великую Отечественную. Ты врала нам, что ли?» - говорит Селин.

Стоит отметить, что София Ротару публично не высказывается о войне в Украине. При этом ее близкие неоднократно говорили о том, что она живет под Киевом, в селе Пятихатки, вместе со своим сыном Русланом Евдокименко.

Внучка Ротару - Соня Евдокименко, проживающая много лет в Америке, также поддерживает Украину. В своих соцсетях она призывает остановить кровопролитие в родной стране.