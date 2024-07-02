Супермодель Наоми Кэмбелл призналась, за что ее жестоко травили в детстве

Наоми Кэмпбелл высмеивали за высокий рост и длинную шею

Одна из самых популярных моделей мира призналась, что в детстве комплексовала из-за своей внешности. Все, потому что над ней смеялись сверстники.

Дети были ее за высокий рост и стройную фигуру. Даже сравнивали с героиней мультфильма «Моряк Попай» Олив Ойл.

«Мне было неловко, потому что я была очень худой и достаточно высокой для своего возраста. И меня называли Олив Ойл. И, знаете, дети обзывают друг друга. Моя шея довольно длинная, поэтому я пыталась пожать плечами, чтобы она не была такой длинной. Я чувствовала себя неловко», * вспомнила Кэмпбелл.

Наоми занялась танцами, а уже позже пошла в моделінг. Однако постоянно сталкивалась с дискриминацией. Однако отстаивала себя и свой заработок.

«Особенно, если я работала одинаково, выполняла ту же работу, но не получала одинаковую зарплату, я скажу об этом», - призналась знаменитость.