Настя Каменских впервые рассказала, обращалась ли к пластическим хирургам и колола ли инъекции

Настя Каменских об изменениях во внешности

Певица рассказала о том, что отлично выглядит не благодаря «уколам красоты» и пластическим хирургам. Звезда тщательно ухаживает за своей кожей лица и следует рекомендациям своего косметолога.

«Мой утренний уход состоит из нескольких этапов, а именно: очищение, тонизирование, увлажнение. Сначала я умываюсь крем-пенкой, после чего наношу два тоника. Один из них с легким эффектом пилинга. Другой нейтрализующий», - поделилась она.

Певица не выходит на улицу без нанесенного на лицо солнцезащитного крема и пытается защищать тело одеждой от солнечных лучей. Раз в неделю звезда посещает косметолога, делает пилинги для лица и снимает отеки массажем.

Звезда выступает за естественную красоту и уверена, что больше всего на нашу внешность влияет качественный сон. Она советует украинцам засыпать до полуночи.

«Если вы приложите усилия и хотя бы две-три недели подряд будете ложиться именно в это время, вас просто поразит то, как изменится не только ваш внешний вид, но и самочувствие. Также важно пить много воды. И минимизировать сахар и соль хотя бы накануне дня, когда вам очень нужно максимально хорошо выглядеть», - добавила Каменских.