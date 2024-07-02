ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонский спортсмен Магнус Кирт станет отцом

Перевод: Седа Дунгурова

О беременности латвийская спортсменка Лаура объявила в Instagram. «У нас хорошие новости», - написала она в публикации, сопроводив ее фотографией. На снимке Магнус и Лаура сидят на диване и держат в руках газеты, на которых написано: «Малыш Кирт в пути, мы очень рады!»

Эстонский спортсмен, метатель копья Магнус Кирт объявил о своих отношениях с Лаурой в 2019 году, когда поделился их первой совместной фотографией в социальных сетях.

Лаура Икауниеце - латвийская семиборка, которая участвовала в двух Олимпийских играх. Также в 2015 и 2016 годах она была признана в Латвии лучшей спортсменкой года.