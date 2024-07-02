Джамала рассекретила, сколько килограммов набрала после третьей беременности

В конце мая исполнительница родила третьего сына. Артистка в интервью Vogue призналась, что ее фигура изменилась. Певица набрала за время беременности 18 килограммов. Однако Джамалу это не волнует. Исполнительница говорит, что нравится себе в новом весе, и переживать из-за этого она не будет, ведь понимает, что ее тело проходит серьезную трансформацию.

«Мой вес увеличился на 18 килограммов, но говорю откровенно - я себе нравлюсь. Я осознаю, что мое тело проходит серьезную трансформацию, и точно не буду себя корить за лишние калории. У кого-то получается сохранить свой вес после рождения ребенка, но я приняла как факт, что это не мой случай», - призналась артистка.

Джамала также поделилась, что не планирует долгое время быть в декретном отпуске. Первые месяцы певица проводит с малышом, но уже в августе вернется к работе.

«Без работы я как без крыльев. Но работать - не значит бросить ребенка. Я кормила Эмира и Селима до восьми месяцев между интервью и концертами, пока они не перешли на пюре», - поделилась исполнительница.