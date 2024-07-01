ФОТО Модель откусила язык своему парню во время «последнего поцелуя»: он ее бросил

Говорили, что Адая Лопес сбежала в Таиланд после исчезновения после насильственного нападения на своего тогдашнего парня.

Но на днях 26-летняя женщина оказалась за решеткой после того, как ее выследили в сквоте на курорте Коста-Брава, Испания.

Полиция задержала ее после анонимного сообщения.

Лопес, оставившая жертву с проблемами речи и вкуса, должна быть перевезена в тюрьму после того, как предстанет перед судьей и начнет отбывать шестилетний срок заключения за свое жестокое нападение с целью мести.

Испанка отправилась в бегство еще в прошлом году.

После длительного судебного процесса ее обязали выплатить 60 000 евро компенсации и дали 15 дней заключения после того, как она была признана виновной в ранении своего партнера старше ее на 22 года и известного только по имени Аарон, после чего она была осуждена.

Модель стала беглецом, не подчинившись решению суда и не явившись к воротам тюрьмы до истечения 15-дневного срока.

Адая, познакомившаяся со своим бывшим в Интернете, защищала себя во время судебного процесса и утверждала, что действовала в целях самозащиты после домашнего насилия, содержавшего попытку утопить ее.

Но ее признали виновной в том, что она использовала свои зубы как «клещи», чтобы вырвать часть языка Аарона, а затем выплюнула его на землю после того, как умоляла его о «последнем поцелуе», когда он пытался разорвать их отношения.

Он нуждался в профессиональной помощи, чтобы улучшить свои проблемы с речью, и, как говорится, потерял чувство вкуса и способность различать соленую и сладкую пищу.