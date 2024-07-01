Модель, которая откусила язык своему парню после того, как он разорвал их отношения и попросила о «последнем поцелуе», была арестована после того, как прибегла к бегству, пишет ФОКУС.
ФОТО ⟩ Модель откусила язык своему парню во время «последнего поцелуя»: он ее бросил
Говорили, что Адая Лопес сбежала в Таиланд после исчезновения после насильственного нападения на своего тогдашнего парня.
Но на днях 26-летняя женщина оказалась за решеткой после того, как ее выследили в сквоте на курорте Коста-Брава, Испания.
Полиция задержала ее после анонимного сообщения.
Лопес, оставившая жертву с проблемами речи и вкуса, должна быть перевезена в тюрьму после того, как предстанет перед судьей и начнет отбывать шестилетний срок заключения за свое жестокое нападение с целью мести.
Испанка отправилась в бегство еще в прошлом году.
После длительного судебного процесса ее обязали выплатить 60 000 евро компенсации и дали 15 дней заключения после того, как она была признана виновной в ранении своего партнера старше ее на 22 года и известного только по имени Аарон, после чего она была осуждена.
Модель стала беглецом, не подчинившись решению суда и не явившись к воротам тюрьмы до истечения 15-дневного срока.
Адая, познакомившаяся со своим бывшим в Интернете, защищала себя во время судебного процесса и утверждала, что действовала в целях самозащиты после домашнего насилия, содержавшего попытку утопить ее.
Но ее признали виновной в том, что она использовала свои зубы как «клещи», чтобы вырвать часть языка Аарона, а затем выплюнула его на землю после того, как умоляла его о «последнем поцелуе», когда он пытался разорвать их отношения.
Он нуждался в профессиональной помощи, чтобы улучшить свои проблемы с речью, и, как говорится, потерял чувство вкуса и способность различать соленую и сладкую пищу.