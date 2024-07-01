Бен снова чудит: Аффлек приготовил неприятный сюрприз к прибытию Лопес из Европы

На прошлой неделе Лопес отдыхала в Италии. В сети тогда завирусились ее фотографии с Позитано, где можно было увидеть, как певица делает селфи, сидя в лодке. Из-за того, как тщательно Дженнифер подбирала удачный ракурс, многие решили, что она собирается отправить снимки мужу в попытке наладить отношения с ним.

«Бен продолжает жить в апартаментах, которые он снимает в Брентвуде. Он проживает там уже около двух месяцев. Кажется, все хорошо. Он каждый день проводит в своем офисе и в целом сфокусирован на работе. Также он проводит много времени со своими детьми», - рассказал он. инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не комментировали слухи об их предстоящем разводе, однако интернет-пользователи убеждены, что брак пары висит на волоске. Об этом говорит и то, что знаменитости больше не живут вместе, и то, что они выставили на продажу общий дом, который приобрели вскоре после свадьбы, и то, что Аффлека несколько раз видели без кольца. Кроме того, инсайдеры из окружения супругов рассказывают СМИ, что им не удается спасти отношения, хотя они и предприняли для этого немало попыток. Недавно один из инсайдеров рассказал о том, что лучший друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон был с самого начала уверен, что в браке с Дженнифер Лопес у актера снова возникнут проблемы.