ФОТО 54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном платье

54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном платье. Снимками звезда подиумов китайско-ямайского происхождения делится в Instagram.

Знаменитость посетила вечеринку в образе от лондонского бренда Annie's Ibiza. Наоми продемонстрировала фигуру в полупрозрачном черном платье в горошек. К откровенному аутфиту она добавила ряд аксессуаров, сделала эффектный макияж и распустила свои длинные темные волосы.

На ногах Наоми Кэмпбелл были черные босоножки на низкой платформе.

Также в карусели фото появилась вокалистка Чака Хан. Она выбрала для выхода черный образ и распустила свои вьющиеся волосы.

«Ты действительно самый прекрасный ангел, которого я когда-либо видела», «Королевы шоу, люблю их», «Какая ночь! Ты, как всегда, выглядела безупречно», — реагируют на новый выход Наоми Кэмпбелл ее фолловеры в соцсети.

Перед этим мама двоих детей продемонстрировала фигуру в золотистом мини-платье с глубоким декольте. К образу Наоми добавила солнцезащитные очки и клатч.