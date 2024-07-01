Теперь доступно каждому: летними Олимпийскими играми в Париже смогут насладиться все жители Эстонии

Председатель правления Duo Media Networks Юри Пихель подчеркивает, что Олимпийские игры - это событие, которое объединяет людей во всем мире. С переходом каналов в свободное вещание крупнейшее событие в истории спорта можно будет увидеть в любой точке Эстонии, причем бесплатно.

«Нам очень приятно представить возможность всем жителям Эстонии увидеть это необычное зрелище. Возвращение в свободное вещание означает, что у каждого будет возможность разделить величайшие достижения и моменты в мире спорта, будь то в городе, на даче или за городом», - добавляет Пихель.

«В Эстонии примерно 207 000 человек смотрят каналы в свободном вещании или через обычную антенну. Олимпийские игры - важнейшее событие в мире телевидения, и Levira, как поставщик услуг свободного вещания, рада сотрудничать с Duo Media Networks, чтобы этим летом захватывающие соревнования были доступны как можно большему числу зрителей», - сказал Кристо Каасан, директор по технологиям и ИТ Levira.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже начнутся 26 июля и будут транслироваться на Kanal 2, Duo 5 и русскоязычном «Канала 7». Помимо трансляции спортивных событий из Парижа, на протяжении всей Олимпиады из таллиннской студии будет выходить в прямом эфире программа «Олимпийская студия», созданная командой Õhtu!. В эфире будут представлены прямые включения с мест соревнований, подробные интервью с гостями передачи, закадровые съемки со стадионов и даже из Олимпийской деревни. Ведущие программы - Эева Эссе-Сыырумаа, Март Мардисалу, Кейли Сюкияйнен и Мадис Киммель.

Пресс-фото. Фото: Erakogu

Во время Олимпийских игр популярные сериалы, которые транслировались на Kanal 2: «Тайна старого моста», «Зимородок» и «Розенхаймские копы» временно перейдут на Duo 4. Сериалы, которые будут также доступны в свободном вещании будут идти в обычное время, что позволит зрителям смотреть любимые передачи и во время спортивных трансляций.

Дополнительную информацию о свободном вещании можно получить на сайте digilevi.ee или по телефону 680 4040. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00.