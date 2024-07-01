Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 июля 2024 года

Овен

На этой неделе Овнам не стоит слишком импульсивно тратить деньги. Могут возникнуть непредвиденные расходы, если вы будете безрассудно следовать порывам. Лучше сосредоточьтесь на получении стабильного дохода от основной работы.

Телец

Тельцов ожидает прибыльная неделя. Возможны денежные поступления из разных источников, в том числе от старых инвестиций или возврата займов. Это хорошее время для крупных покупок, на которые вы копили средства. Соблюдайте бережливость.

Близнецы

У Близнецов денежная сфера будет нестабильной. Вероятны как случайные доходы, так и непредвиденные траты. Остерегайтесь рискованных финансовых операций, возможен обман. Сосредоточьтесь на основных источниках заработка.

Рак

Раки могут рассчитывать на финансовый успех на этой неделе. Ваше трудолюбие и усердие будут вознаграждены премиями, повышением зарплаты или прибылью от бизнеса. Смело инвестируйте в дальнейшее развитие.

Лев

Для Львов эта неделя складывается умеренно благоприятно. Вы сможете заработать средства на реализации своих талантов и увлечений. Возможны интересные предложения об оплачиваемой подработке. Но контролируйте тягу к расточительству.

Дева

Девы, эта неделя хороша для экономии и накопления капитала. Избегайте крупных трат и ненужных покупок. Сосредоточьтесь на основном заработке. Накопленные средства позже можно будет мудро инвестировать.

Весы