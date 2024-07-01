Скандальный американский рэпер приехал в Россию

«Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить!», - написала она. Телеведущая также добавила, что у фанатов «большие шансы» увидеть Уэста на Красной площади.

Также российское издание Mash опубликовал договор с подписью Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори. По информации издания, американский артист должен приехать в Москву с командой из 25 человек. В условиях прописано, что концерт состоится в любую погоду, но может не состояться, если организаторы не выполнят хотя бы один пункт договора.

В райдер включена охрана, пятизвездочный люксовый отель и первый класс в самолете. Издание утверждает, что организаторы подписали с артистом договор еще 7 мая, а рэпер уже получил аванс.

Также в источнике писали, что рэпер успел пообедать в московском ГУМе.

Позже российский журнал «Москвичка» и Baza также подтвердили информацию о прилете Уэста в Москву. Сообщается, что рэпер прилетел в Москву на день рождения Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда уличной одежды Yeezy, принадлежащего американскому артисты.

Рубчинскому 29 июня исполнилось сороу лет. Meduza сообщает, что коллега Рубчинского Алена Ткач подтвердила телеканалу РЕН: Уэст приехал на день рождения дизайнера. Об этом же агент Рубчинского сказал телеграм-каналу Shot.

«Гоша Рубчинский закатил банкет в ресторане "Белуга" напротив Красной площади в честь своего сорокалетия. По нашим данным, Канье Уэст прилетел в Москву именно вчера, в день юбилея друга, и заселившись в "Националь", сразу же отправился в ресторан. На банкете присутствовали только родственники Гоши и его близкие друзья. После мероприятия Канье и Гоша заехали в гости к маме Рубчинского, дизайнер познакомил ее со своим другом и бизнес-партнером», - написал Shot, ссылаясь на комментарий друга модельера.