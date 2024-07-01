О воссоединении принца Гарри с королевской семьей ходит много слухов. С каждым годом родственники все больше отдаляются от герцога Сассекса и его супруги Меган Маркл. И если раньше инсайдеры заявляли о том, что Гарри сильнее всего расстраивает потеря статуса в высшем британском обществе, то сейчас появилась новая информация. Об этом пишет Closer.
Принц Гарри «убит горем» из-за того, что не может общаться с этим членом королевской семьи: источник
Оказывается, принц буквально убит горем из-за невозможности общаться с одним из членов королевской семьи. И нет, это не не его родной отец или брат.
Источник, близкий к Гарри, сообщает: принц не может понять, почему его близкая подруга Кейт Миддлтон перестала ему доверять и полностью отрезала от новостей относительно своей семьи и своего состояния здоровья.
«Он убит горем и сбит с толку тем, как его отстранили от общения [с Кейт] и, по-видимому, даже не задумались об этом», - цитирует инсайдера издание Closer.
Переломным моментом стало появление супруги Уильяма на параде Trooping the Colour в честь дня рождения короля. Гарри, которого на мероприятие не пригласили, был по-настоящему расстроен - оказывается, он мечтал поддержать любимую невестку лично. Именно в этот момент, как заявляет источник, принц окончательно осознал, что для ближайших родственников его больше не существует.
«Ему очень хотелось оказаться там хотя бы для того, чтобы поддержать Кейт в этот, должно быть, невероятно трудный для нее день. Тот факт, что ему приходится наблюдать за ней по телевизору или в Сети с расстояния в 6000 миль, сильно его огорчил.
Это действительно доказывает, что он стал аутсайдером. Он невероятно гордится Кейт и воодушевлен тем, что у нее, очевидно, очень хорошие врачи, она выглядит здоровой и в хорошем настроении. Но тот факт, что он не может общаться со своей любимой невесткой лично, - это удар под дых. Ему невероятно трудно с этим жить»
Уточняется, что Гарри и Кейт пару раз даже созванивались, но этого оказалось недостаточно. Когда конфликт между герцогом Сассекским и королевской семьей был менее напряженным, Миддлтон связывалась с ним втайне от Уильяма, чтобы поддержать. Однако многочисленные выпады Гарри в ее адрес в мемуарах «Запасной» сделали свое дело - теперь принцесса в глубокой обиде на него.