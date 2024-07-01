Принц Гарри «убит горем» из-за того, что не может общаться с этим членом королевской семьи: источник

«Ему очень хотелось оказаться там хотя бы для того, чтобы поддержать Кейт в этот, должно быть, невероятно трудный для нее день. Тот факт, что ему приходится наблюдать за ней по телевизору или в Сети с расстояния в 6000 миль, сильно его огорчил.

Это действительно доказывает, что он стал аутсайдером. Он невероятно гордится Кейт и воодушевлен тем, что у нее, очевидно, очень хорошие врачи, она выглядит здоровой и в хорошем настроении. Но тот факт, что он не может общаться со своей любимой невесткой лично, - это удар под дых. Ему невероятно трудно с этим жить»