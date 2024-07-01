Гороскоп на 1 июля У Близнецов будет много неплохих идей, а Рыбам не стоит браться за важные дела с утра

Близнецы

Появляется много неплохих идей, но момент для их реализации сейчас не самый подходящий. Вы склонны браться за несколько дел сразу, ни одному из них не уделяя достаточно внимания. А требуется сейчас совсем другое: расставить приоритеты и сосредоточиться на самом важном. Именно так вы добьетесь успеха. Лучше не обсуждать важные вопросы, не рассказывать о том, чем с вами поделились по секрету. Зато день отлично подходит для легких приятных бесед, ни к чему не обязывающего флирта, встреч с друзьями, которые знают, как вас развеселить.

Рак

Подумайте дважды, прежде чем взяться за что-то совершенно новое. Скорее всего, первые шаги окажутся не такими, как вы предполагали, придется приложить много усилий, чтобы добиться первых успехов. Если вы не уверены в себе, подумайте, кто мог бы поддержать вас в трудный момент. Зато день просто отлично подходит для того, чтобы заниматься привычными и хорошо знакомыми делами. Они сегодня не нагоняют на вас тоску, не кажутся особенно утомительными. Вы быстро справитесь с тем, что долго откладывали.

Лев