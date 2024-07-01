День полон сюрпризов. Удивительные события и странные совпадения помогут вам на многое взглянуть по-новому. Даже люди, которые прежде были настроены консервативно, предпочитали обращаться к примерам прошлого, признают, что пришло время и мыслить, и действовать иначе.
Гороскоп на 1 июля ⟩ У Близнецов будет много неплохих идей, а Рыбам не стоит браться за важные дела с утра
Возможны ошибки. Чаще всего мы совершаем их, когда обращаемся к давнему опыту и не принимаем во внимание ситуацию, сложившуюся сейчас. Важно это вовремя заметить и исправить. Новые дела ведут к новым знакомствам. Круг общения может заметно расшириться, и это касается даже людей, которые обычно довольно замкнуты и неохотно идут на контакт.
Овен
Если нужно обсудить с кем-то серьезный вопрос и вы не уверены в том, что вас сразу поймут правильно, не откладывайте беседу надолго. Первая половина дня подходит для любых важных встреч, дает шанс договориться даже с теми, кто крайне неохотно идет на контакт. Правда, кто-то соглашается с вами просто потому, что не может противостоять вашему обаянию, но и это неплохо. Вы быстро понимаете, что на душе у окружающих. Это касается не только близких, но и тех, кого вы видите впервые. Именно поэтому день хорошо подходит для начала любых отношений – от деловых до романтических.
Телец
Вас бы обрадовали спокойствие и определенность, но день приносит много сюрпризов. Могут происходить события, которые озадачат вас; не сразу станет ясно, как реагировать на происходящее. Но вы не долго будете пребывать в растерянности. Интуиция и здравый смысл подскажут, как лучше действовать, а совет старого знакомого позволит быстро добиться успеха в важном деле. Сегодня вы более впечатлительны, чем обычно. Именно поэтому вас особенно радуют знаки внимания, приятные сюрпризы, подготовленными близкими, какие-то неожиданные подарки. Легко влюбиться. Некоторым Тельцам достаточно одного взгляда, чтобы вспыхнуло сильное чувство.
Близнецы
Появляется много неплохих идей, но момент для их реализации сейчас не самый подходящий. Вы склонны браться за несколько дел сразу, ни одному из них не уделяя достаточно внимания. А требуется сейчас совсем другое: расставить приоритеты и сосредоточиться на самом важном. Именно так вы добьетесь успеха. Лучше не обсуждать важные вопросы, не рассказывать о том, чем с вами поделились по секрету. Зато день отлично подходит для легких приятных бесед, ни к чему не обязывающего флирта, встреч с друзьями, которые знают, как вас развеселить.
Рак
Подумайте дважды, прежде чем взяться за что-то совершенно новое. Скорее всего, первые шаги окажутся не такими, как вы предполагали, придется приложить много усилий, чтобы добиться первых успехов. Если вы не уверены в себе, подумайте, кто мог бы поддержать вас в трудный момент. Зато день просто отлично подходит для того, чтобы заниматься привычными и хорошо знакомыми делами. Они сегодня не нагоняют на вас тоску, не кажутся особенно утомительными. Вы быстро справитесь с тем, что долго откладывали.
Лев
День проходит очень спокойно. Едва ли возникнут какие-то неожиданности или придется изменить планы. Вы сможете сделать то, что давно задумали. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в этом. Часто с общих дел начинается долгая дружба. Совместная деятельность дает шанс сблизиться с теми, кто прежде относился к вам настороженно. Полезно заниматься тем, что приносило вам радость раньше. День отлично подходит для того, чтобы вернуться к давнему хобби или отправиться в места, связанные с приятными воспоминаниями детства.
Дева
В начале дня будет не так-то просто прислушаться к советам, извлечь пользу из чужого опыта. Многие представители знака в это время допускают досадные ошибки, принимают решения, о которых позже жалеют. Подождите немного; уже через несколько часов ситуация прояснится, станет ясно, как лучше действовать дальше. Вторая половина дня благоприятна для работы и других полезных дел. Вы способны решить многие проблемы, осуществить то, что давно задумали. Останется время и для общения с друзьями и другими людьми, которые вам дороги.
Весы
День, когда вы способны многое изменить. Энергии достаточно для того, чтобы одержать верх над самым сильным противником. К тому же вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг и делаете правильные выводы. Это позволяет избежать досадных ошибок, быстро найти кратчайший путь к цели. Многих Весов будет радовать общение со старыми знакомыми. День отлично подходит для того, чтобы повидаться с людьми, которых вы давным-давно не видели. Вновь найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться.
Скорпион
Начало дня будет необычным, ярким и запоминающимся. Этот день хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Пригодится то, чему вы научились давным-давно. Старые знакомые придут на помощь, если будет нужно. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и хорошо подходит для отдыха. В это же время будет возможность обсудить с близкими вопросы какие-то важные вопросы. Удастся достичь компромисса, найти решение, которое понравится всем.
Стрелец
Сегодня у вас появляется особенно много хороших идей. Иногда трудно решить, за что взяться в первую очередь, и тут полезно будет посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете. Старые знакомые охотно предложат помощь, если она потребуется. Вероятны необычные предложения о сотрудничестве. Вы отлично справляетесь с решением любых вопросов, связанных с деньгами или имуществом. Многие Стрельцы заключают выгодные сделки. Вечер порадует сюрпризами, в том числе романтическими. Общение с любимым человеком вдохновляет.
Козерог
У вас многое получается отлично. Это подходящий день для того, чтобы взяться за какие-то сложные дела, решить важные вопросы. Вы не спешите, не рискуете там, где этого можно избежать, не отступаете, если на пути возникают преграды. Настойчивость помогает достичь цели. День дает шанс узнать много нового. Вы запоминаете все, что может пригодиться. Интуиция подсказывает, к кому стоит обратиться за советом. Умение ладить с людьми, находить к ним подход, наверняка поможет Козерогам удачно провести деловые переговоры.
Водолей
Многое получается хорошо. Вы неплохо справляетесь с новыми делами, быстро учитесь всему, что может пригодится. Окружающие охотно помогают; многим нравится ваш подход к решению непростых задач. Это хороший день для общения с людьми, разделяющими ваши профессиональные интересы. Не исключено, что после короткой беседы вы получите какие-то интересные предложения. Не всегда легко поладить с близкими. Это не лучший день для критики, саркастических замечаний, неоднозначных шуток. Чем проще и дружелюбнее вы себя ведете, тем гармоничнее складываются отношения.
Рыбы
Не стоит браться за важные дела с самого утра. В это время легко что-то упустить из виду, допустить досадную ошибку. Спокойно, без спешки обдумайте сложившуюся ситуацию, и вы поймете, как лучше поступить. Со временем ситуация меняется к лучшему, поддержка звезд становится все ощутимей. Вторая половина дня – период, когда вам может везти в самых разных делах. Не бойтесь взяться за что-то совершенно новое. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать. Вечер подходит для общения с самыми близкими людьми.