Бен Аффлек вывез свои вещи из его с Дженнифер Лопес дома, пока она отдыхала в Европе

На прошлой неделе Лопес отдыхала в Италии. В сети тогда завирусились ее фотографии из Позитано, на которых можно было увидеть, как певица делает селфи, сидя в лодке.

Из-за того, как тщательно Дженнифер подбирала удачный ракурс, многие решили, что она собирается отправить снимки супругу в попытке наладить отношения с ним. Однако Аффлек в это время, как оказалось, перевозил вещи из его с женой особняка в Беверли-Хиллз в своё новое съемное жилье.

«Бен продолжает жить в апартаментах, которые он снимает в Брентвуде. Он проживает там уже около двух месяцев. Кажется, он в порядке. Он каждый день проводит в своём офисе и в целом сфокусирован на работе. Также он проводит много времени со своими детьми», - рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не комментировали слухи об их грядущем разводе, однако интернет-пользователи убеждены, что брак пары висит на волоске. Об этом говорит и то, что знаменитости больше не живут вместе, и то, что они выставили на продажу общий дом, который приобрели вскоре после свадьбы, и то, что Аффлека несколько раз видели без обручального кольца.

Кроме того, инсайдеры из окружения супругов рассказывают СМИ, что им не удаётся спасти отношения, хоть они и предприняли для этого немало попыток. Недавно один из инсайдеров рассказал о том, что лучший друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон был с самого начала уверен, что в браке с Дженнифер Лопес у актера снова возникнут проблемы.