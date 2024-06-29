Умер комедийный актер Мартин Мулл

Мартин Мулл родился 18 августа 1943 года. Известность в кино и на телевидении ему принесли роли полковника Мастарда в культовом комедийном детективе «Улика» (1985) и директора школы Уилларда Крафта из колдовского ситкома «Сабрина - маленькая ведьма» (1996–2003).

В 1970-х годах он совмещал свою музыкальную и комедийную карьеру в модных клубах Голливуда. «В 1976 году я был гитаристом и комиком, выступавшим в «Рокси» на Сансет-Стрип, когда Норман Лир вошел и услышал меня», - рассказывал Мулл Associated Press в 1980 году.