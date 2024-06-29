Элтон Джон назвал причину, по которой он больше никогда не будет гастролировать

Джон решительно ответил: «Нет».

Его муж, 61-летний Дэвид Ферниш, вмешался и добавил: «У нас есть сыновья, они уже вступают в подростковый возраст. Мы не хотим ничего пропустить. Мы хотим присутствовать при этом. Я думаю, это ключевое десятилетие в жизни ребенка».

Ферниш добавил о Джоне: «Он занимается этим уже 60 лет. Так что приятно провести это время дома с семьей».

Джон и Ферниш вместе с 1993 года, а женаты с 2014 года. У них есть общие сыновья Закари Джексон, 13 лет, и Элайджа Джозеф, 11 лет.

Финальное мировое турне началось в 2018 году в Северной Америке и завершилось в Стокгольме, Швеция, в июле 2023 года. В то время Джон сказал собравшимся, что это были «52 года чистой радости».

В интервью Робину Робертсу для «Good Morning America» в 2022 году Джон рассказал о своих сыновьях. «Они оба играют на пианино, а Элайджа начал играть на трубе», - сказал тогда вокалист «Rocketman».

«Элайджа направляется к сцене. Я не знаю, чем будет заниматься Закари, его страсть - рыбалка. И самое замечательное в моей жизни то, что когда у нас родились эти дети, все изменилось». «Вот почему я ухожу с гастролей», - заявил вокалист.

Певец сказал, что с него достаточно аплодисментов и он хочет просто воспитывать своих детей.