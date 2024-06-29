Дочь Алена Делона опубликовала новое фото с отцом на фоне судебных исков с братьями из-за его наследства

В свою очередь Анушка сама подала иск против Энтони, что привело к встречному заявлению в суд и обоюдному обмену оскорблениями в социальных сетях. Например, Ален-Фабьен опубликовал в Instagram запись разговора отца с Анушкой, в котором она кричит на отца и спрашивает, почему он позволяет разрушать их отношения. Эта публикация, в свою очередь, не понравилась самому Алену Делону, который собирался подать иск против своего сына. Ни один их иск друг против друга в суде так и не был рассмотрен.

Анушка Делон подписала фотографию стихотворением, в котором есть строчка «Смотрю, как заходит солнце». Оно заканчивается словами «Скажу вам, наконец, что жизнь надо любить. Люблю её, хотя…».

В сети пишут, что даже братья Анушки сомневаются в её искренних чувствах к отцу, так как они подозревают, что она действует в корыстных интересах. Так, 59-летний Энтони Делон заявлял в интервью журналу Paris Match, что она пытается заставить Алена Делона изменить завещание.

Энтони говорил, что сестра пыталась вывезти отца в Швейцарию и скрывала от них ухудшение его состояния. Он заявил, что её не «интересует ничего, кроме денег». Другой брат Анушки, 30-летний Ален-Фабьен. подал на сестру в суд.