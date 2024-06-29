Актриса Анушка Делон опубликовала в инстаграме* фотографию, на которой она целует руку своему 88-летнему отцу Алену Делону. В сети напомнили, что дети знаменитого актёра судятся из-за его наследства друг с другом.
Дочь Алена Делона опубликовала новое фото с отцом на фоне судебных исков с братьями из-за его наследства
В свою очередь Анушка сама подала иск против Энтони, что привело к встречному заявлению в суд и обоюдному обмену оскорблениями в социальных сетях. Например, Ален-Фабьен опубликовал в Instagram запись разговора отца с Анушкой, в котором она кричит на отца и спрашивает, почему он позволяет разрушать их отношения. Эта публикация, в свою очередь, не понравилась самому Алену Делону, который собирался подать иск против своего сына. Ни один их иск друг против друга в суде так и не был рассмотрен.
Анушка Делон подписала фотографию стихотворением, в котором есть строчка «Смотрю, как заходит солнце». Оно заканчивается словами «Скажу вам, наконец, что жизнь надо любить. Люблю её, хотя…».
В сети пишут, что даже братья Анушки сомневаются в её искренних чувствах к отцу, так как они подозревают, что она действует в корыстных интересах. Так, 59-летний Энтони Делон заявлял в интервью журналу Paris Match, что она пытается заставить Алена Делона изменить завещание.
Энтони говорил, что сестра пыталась вывезти отца в Швейцарию и скрывала от них ухудшение его состояния. Он заявил, что её не «интересует ничего, кроме денег». Другой брат Анушки, 30-летний Ален-Фабьен. подал на сестру в суд.
Он обвинил её в «злоупотреблении неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека». Отмечается, что 33-летняя Анушка была контактным лицом в клинике и, на взгляд братьев, действовала в корыстных интересах, скрывая проблемы с его здоровьем.
Энтони Делон - старший сын Алена Делона от его единственного зарегистрированного брака с актрисой и режиссёром Натали Бартелеми. Других детей - Анушку и Ален-Фабьена, родила от Алена Делона голландская манекенщица Розали ван Бремен. Также у него есть сын от певицы Нико Ари Пэффген, которого актёр не признал.
Ален Делон уже много лет живёт затворником у себя в имении и регулярно сообщает о том, что очень устал от жизни, одно время он даже планировал прибегнуть к эвтаназии. Его состояние оценивается в 245 млн евро.
Согласно официально опубликованному завещанию, половина наследства должна достаться его дочери Анушке, а вторая будет разделена между её братьями. Это не нравится сыновьям актёра, которые добились того, что Алена Делона ограничили в правах: теперь он сам не может распоряжаться своим имуществом.
Также дети Алена Делона добились того, чтобы его сиделка Хироми Роллен не могла общаться с ним: они подозревали, что она пользуется его уязвимостью. Сама женщина утверждала, что её связывали с актёром романтические отношения и они собирались пожениться. В ответ на обвинения со стороны детей Алена Делона Хироми Роллен заявила, что они применяли к ней насилие.