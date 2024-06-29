Принцессу Анну выписали из больницы: что известно о несчастном случае

73-летнюю принцессу Анну госпитализировали несколькими днями ранее после сотрясения мозга и незначительных травм головы в результате инцидента, связанного с лошадью, в ее поместье Гаткомб-Парк в графстве Глостершир.

На прошлой неделе монаршую персону посетили ее муж и дочь Зара Тиндалл.

«Она очень крепкая, целеустремленная, в значительной степени дочь своего отца - я уверен, что она это преодолеет», - говорил бывший журналист ВВС Майкл Коул.

Впрочем, по словам эксперта, травма могла быть гораздо серьезнее, чем подавали официальные источники, учитывая возраст принцессы Анны.

Букингемский дворец поделился новостью о том, что сестра британского короля Карла ІІІ вернулась в свое поместье Гаткомб-Парк после того, как провела пять дней в больнице Саутмид в Бристоле.

Когда дочь Елизаветы II покинула больницу, ее муж, вице-адмирал Тимоти Лоренс, сказал: «Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность всей команде больницы Саутмид за их заботу, опыт и доброту во время короткого пребывания моей жены».