«Он все еще был бы здесь»: названа причина смерти солиста группы Crazy Town

«Сет Бинзер после борьбы с зависимостью и стремительного успеха Crazy Town с песней «Butterfly», так и не смог выйти на более успешный уровень, чтобы справиться со своей зависимостью. Мы все пытались, но в конце концов все потерпели неудачу, иначе он все еще был бы здесь», - рассказал менеджер.