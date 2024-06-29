Недавно фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер ушел из жизни. Что стало причиной смерти - сначала было неизвестно, однако сейчас менеджер артиста рассказал подробности трагедии.
«Он все еще был бы здесь»: названа причина смерти солиста группы Crazy Town
Оказалось, что 49-летний мужчина умер в собственном доме в Лос-Анджелесе из-за передозировки наркотиками.
«Сет Бинзер после борьбы с зависимостью и стремительного успеха Crazy Town с песней «Butterfly», так и не смог выйти на более успешный уровень, чтобы справиться со своей зависимостью. Мы все пытались, но в конце концов все потерпели неудачу, иначе он все еще был бы здесь», - рассказал менеджер.
Мужчина подчеркнул, что смерть произошла из-за смешивания нескольких наркотических препаратов.
«Причиной смерти стало сочетание рецептурных препаратов и наркотиков, купленных на улице. Он был хорошим другом и очень хотел вылечиться, но, к сожалению, никто не имел соответствующих инструментов, чтобы помочь, включая меня», - добавил мужчина.