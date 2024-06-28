Назван шокирующий вес Анджелины Джоли

По его утверждению, при росте в 170 сантиметров некогда самая сексуальная женщины мира весит всего 44 килограмма. «Энджи знает, что она очень худая, - прокомментировал информатор - Она также знает, что если она наденет слишком открытое платье, все будут говорить о том, как она выглядит. Она практически приглашает людей прокомментировать ее вес, надевая такие платья, в которых она выглядит такой стройной. Такое впечатление, что она изголодалась по вниманию».

Другой информатор в окружении актрисы отмечает, что Анджелина Джоли «любит свое тело». «Ей нравится выставлять это напоказ. Вот почему она наденет такое сексуальное платье с огромным разрезом, как на церемонии вручения »Оскара« несколько лет назад. Она знает, что у нее потрясающее тело, и не боится его демонстрировать», - рассказал он.

Все близкие сходятся на том, что противостояние с бывшим мужем сказалось на состоянии Анджелины Джоли. «Когда Энджи нервничает, она не ест. Это нехорошо, ведь она и так такая худая. Она из тех, кто забывает поесть», - посетовал анонимный информатор.