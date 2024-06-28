ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто был на открытии эстонского тематического парка «Алиса в Стране чудес»!

На открытии присутствовали сотни гостей, среди которых было много известных людей. Март Сандер исполнил роль сторожа парка. Своим присутствием праздник почтили Эвели и Йоаким Хелениус, Марис и Хенри Кырвитс, Келли Сильдару, певцы Стефан и Грете Пайа, известные политики, радио- и телеведущие и другие.