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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто был на открытии эстонского тематического парка «Алиса в Стране чудес»!

Limon.ee
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В четверг состоялось торжественное открытие тематического парка «Алиса в Стране чудес» в замке Таагепера, расположенном на юге Эстонии. На семи гектарах парковой зоны расположены тысячи цветов, различные скульптуры и инсталляции.

Ленту на церемонии открытия перерезали флорист Пилле Тийрак, проектный менеджер замка Ян Оскар Вейденберг и директор курортного отеля Вагенкюль Лоссиспаа Марис Рейманн. Художник Хелина Тоатер создала уникальное произведение на 42-метровой башне замка.

На открытии присутствовали сотни гостей, среди которых было много известных людей. Март Сандер исполнил роль сторожа парка. Своим присутствием праздник почтили Эвели и Йоаким Хелениус, Марис и Хенри Кырвитс, Келли Сильдару, певцы Стефан и Грете Пайа, известные политики, радио- и телеведущие и другие.

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