В четверг состоялось торжественное открытие тематического парка «Алиса в Стране чудес» в замке Таагепера, расположенном на юге Эстонии. На семи гектарах парковой зоны расположены тысячи цветов, различные скульптуры и инсталляции.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто был на открытии эстонского тематического парка «Алиса в Стране чудес»!
Ленту на церемонии открытия перерезали флорист Пилле Тийрак, проектный менеджер замка Ян Оскар Вейденберг и директор курортного отеля Вагенкюль Лоссиспаа Марис Рейманн. Художник Хелина Тоатер создала уникальное произведение на 42-метровой башне замка.