Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг по случаю своего дня рождения опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором высказалась о своем муже. Несколько лет назад актеру поставили диагноз «деменция», из-за чего он вынужден был завершить карьеру. Сейчас 69-летний Уиллис проводит время со своей семьей: о нем заботятся 46-летняя жена Эмма Хеминг, дочери от бывшей жены Деми Мур и она сама.
Жена известного американского актера посвятила ему эмоциональный пост
«Брюс назвал бы это моим »месяцем дня рождения«. Вот и надо отпраздновать. Я счастлива и благодарна за то, что у меня есть семья и друзья, которые сделали этот месяц таким особенным для меня», - написала Эмма и поделилась видео с кадрами со своими близкими. На одном из фото был и Брюс Уиллис.
Ранее близкие актера рассказывали о его состоянии. Например, его друг, режиссер сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Гленн Гордон Кэрон, отмечал, что обычная для Уиллиса радость жизни ушла, он перестал читать, хотя до этого постоянно читал книги, а «языковые навыки ему больше не доступны». Также недавно стало известно, что Брюс Уиллис не узнал после долгого отсутствия свою бывшую жену Деми Мур.