Жена известного американского актера посвятила ему эмоциональный пост

«Брюс назвал бы это моим »месяцем дня рождения«. Вот и надо отпраздновать. Я счастлива и благодарна за то, что у меня есть семья и друзья, которые сделали этот месяц таким особенным для меня», - написала Эмма и поделилась видео с кадрами со своими близкими. На одном из фото был и Брюс Уиллис.