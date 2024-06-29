ГОРОСКОП НА 29 ИЮНЯ Тельцы получат заманчивые предложения, а Девам вряд ли удастся избежать забот и переживаний

У многих будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Вечер подходит для встречи с родственниками или старыми друзьями. Удастся откровенно поговорить о том, что важно для всех, и это определенно принесет пользу.

Овен

Благоприятный день для того, чтобы действовать самостоятельно. Ваши планы не всем понятны, и не стоит тратить слишком много времени на объяснения. Те, кто поначалу был настроен скептически, изменят свое мнение, когда увидят, каких результатов вы способны добиться. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Не исключены интересные предложения, на которые захочется согласиться немедленно. Перемены к лучшему возможны и в деловой сфере, и в личных отношениях. Вечер подходит для романтического свидания.

Телец

День хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то важное. Сейчас вы хорошо понимаете, в чем можете добиться успеха, а с чем едва ли справитесь. Серьезный подход к делам часто позволяет получить отличные результаты там, где на них никто не рассчитывал. Вероятно начало плодотворного сотрудничества. Некоторые Тельцы получат заманчивые предложения, касающиеся работы и бизнеса. Не исключены перемены к лучшему в личных отношениях. Сегодня вы особенно внимательны к близким, они стараются отвечать вам тем же.

Близнецы