Гармоничный день. Влияние позитивных тенденций заметно во многих сферах жизни. Наступает время долгожданных перемен; проявите инициативу, если не хотите ждать их слишком долго. Это очень благоприятный день с точки зрения личных отношений. Становится ясно, как можно решить старые проблемы и избежать новых.
ГОРОСКОП НА 29 ИЮНЯ ⟩ Тельцы получат заманчивые предложения, а Девам вряд ли удастся избежать забот и переживаний
У многих будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Вечер подходит для встречи с родственниками или старыми друзьями. Удастся откровенно поговорить о том, что важно для всех, и это определенно принесет пользу.
Овен
Благоприятный день для того, чтобы действовать самостоятельно. Ваши планы не всем понятны, и не стоит тратить слишком много времени на объяснения. Те, кто поначалу был настроен скептически, изменят свое мнение, когда увидят, каких результатов вы способны добиться. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Не исключены интересные предложения, на которые захочется согласиться немедленно. Перемены к лучшему возможны и в деловой сфере, и в личных отношениях. Вечер подходит для романтического свидания.
Телец
День хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то важное. Сейчас вы хорошо понимаете, в чем можете добиться успеха, а с чем едва ли справитесь. Серьезный подход к делам часто позволяет получить отличные результаты там, где на них никто не рассчитывал. Вероятно начало плодотворного сотрудничества. Некоторые Тельцы получат заманчивые предложения, касающиеся работы и бизнеса. Не исключены перемены к лучшему в личных отношениях. Сегодня вы особенно внимательны к близким, они стараются отвечать вам тем же.
Близнецы
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Это позволит избежать досадных промахов, ошибок, на исправление которых пришлось бы потратить драгоценное время. Стоит начать день с составления плана действий, а также списка задач, требующих решения. Так вы ничего не упустите, не забудете и не перепутаете. Будьте серьезны; часто это совершенно необходимо для успеха. Не упустите возможность обсудить важные вопросы со старыми знакомыми. Вам дадут отличные советы. Близкие могут поделиться идеями, которые захочется реализовать. Вскоре представится шанс сделать это.
Рак
Начало дня будет интересным и вдохновляющим. Появляются хорошие идеи. Особенно радует, что к реализации задуманного можно приступить немедленно; вы ни минуты не хотите тратить напрасно. Позже будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы очень скучали в последнее время. Найдется масса тем для разговора, увлекательных общих дел. Не исключены интересные предложения. В течение всего дня вероятны какие-то мелкие недоразумения. Переживать из-за них вы не станете – и правильно сделаете. Все проблемы быстро решатся.
Лев
Может быть непросто договориться с кем бы то ни было о совместных действиях. Но это вовсе не беда: вы и сами можете добиться отличных результатов практически во всем, за что беретесь. Не обязательно действовать проверенными методами. Можно импровизировать, искать какие-то нестандартные решения. В первой половине дня эмоциональный фон будет напряженным, но со временем он стабилизируется, а настроение улучшается. Вечер обещает приятные сюрпризы и хорошие новости, а также встречи, которые запомнятся надолго.
Дева
Вряд ли удастся избежать забот и переживаний в первой половине дня. Многое идет не по плану, у некоторых представителей знака все валится из рук. Но влияние неблагоприятных тенденций быстро идет на спад. Уже после полудня вы почувствуете, что жизнь стала налаживаться. Позже наступит подходящее время для завершения каких-то важных дел, начатых раньше, выполнения обещаний, которые вы дали друзьям. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, огорчавшие близких. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Весы
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня подходит для того, чтобы взяться за новые дела: вы справитесь с ними отлично. Друзья и хорошие знакомые готовы во многом помочь. Благодаря их поддержке вы преодолеете любые преграды. Позже наступит более спокойное время, подходящее для того, чтобы завершить начатое раньше, исправить какие-то ошибки. Сосредоточенность и внимание к мелким деталям помогают вам все сделать правильно. Могут удачно решиться финансовые вопросы, о которых вы много размышляли.
Скорпион
Благоприятный плодотворный день, который дает вам возможность сделать много полезного не только для себя, но и для других. Будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, восстановить справедливость; вы постараетесь не упустить такую возможность. Дел может быть больше, чем вы ожидали, и не исключено, что какие-то запланированные развлечения придется отложить. Старайтесь избегать перегрузок во второй половине дня. Из-за накопившейся усталости может испортиться настроение. Берегите себя; вы заслужили отдых.
Стрелец
Начало дня беспокойное, не лишенное неприятных сюрпризов. Другие на вашем месте занервничали бы, а вы просто решаете все возникающие проблемы и сохраняете веру в успех. Ваш оптимизм заразителен; окружающие тоже смотрят на вещи позитивно. Многим приятно иметь с вами дело. Сотрудничество может положить начало дружбе или романтической истории. Вторая половина дня будет очень плодотворной. Она одинаково хорошо подходит и для совершенно новых дел, и для завершения начатого раньше. Вы отлично справляетесь с тем, что не получилось у других.
Козерог
В начале дня возможны напряженные моменты и неприятные происшествия. Порой ситуация выходит из-под контроля и вы начинаете беспокоиться, но вскоре события возвращаются в нормальное русло. Старайтесь не рисковать, если этого можно избежать. Вторая половина проходит гораздо спокойнее и благоприятнее. Вероятны успехи в делах, требующих творческого подхода. У вас появляется много необычных идей, а рядом есть люди, способные оценить их по достоинству. Возможно, вы найдете не только союзников, но и друзей.
Водолей
Вы многого добьетесь, если будете действовать самостоятельно. Не нужно тратить время на обсуждения и уговоры, пытаться привлечь на свою сторону сомневающихся. Гораздо лучше сделать первые шаги в одиночку, а потом надежные и заинтересованные союзники наверняка появятся. Вторая половина дня благоприятна для заключения сделок, решения вопросов, касающихся финансов и имущества. Тут можно полагаться на интуицию: она не подводит даже Водолеев, которые прежде были далеки от любой коммерческой деятельности.
Рыбы
Вряд ли удастся добиться головокружительных успехов прямо с утра; запаситесь терпением. Возможны неудачные совпадения, досадные ошибки. Серьезных проблем не возникнет, но порой и пустяка достаточно, чтобы ваше настроение на время испортилось. Но позже влияние позитивных тенденций наберет силу, появятся поводы для радости. Будет шанс завершить дело, которому вы уже отдали немало сил. Интуиция подскажет, как быстрее добиться нужного результата. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.